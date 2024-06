video suggerito

Djokovic verso il forfait a Wimbledon: “Difficile possa recuperare in così poco tempo” Novak Djokovic con ogni probabilità salterà il torneo di Wimbledon. Il medico che lo ha operato al ginocchio sostiene che non basteranno tre settimane all’ex numero 1 per essere al top. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Novak Djokovic dopo essersi ritirato dal Roland Garros è stato subito operato al menisco. Il tennista serbo rischia seriamente di saltare il torneo di Wimbledon, che ha vinto in sette occasioni. Il chirurgo che lo ha operato, un'intervista, ha dichiarato che l'ex numero 1 del mondo, difficilmente sarà in grado di recuperare in tempo per i Championships.

L'infortunio al ginocchio di Djokovic

Un 2024 difficilissimo per Novak Djokovic, che era partito con le solite grandi ambizioni e che invece si è ritrovato a vivere un'annata deludente e complicata. Non ha raggiunto nemmeno una finale, è numero 10 addirittura nella Race, ed ha perso il primo posto nella classifica ATP (e pure il secondo). Ma la cosa peggiore è stata la rottura del menisco, durante il match degli ottavi di Parigi con Cerundolo.

Operazione al menisco per Djokovic

Il forfait è arrivato il giorno seguente, niente partita con Ruud, addio al torneo e soprattutto è finito sotto i ferri. L'operazione è andata bene, ma Wimbledon è quasi alle porte, il terrore di non giocare è forte. Per il medico che lo ha operato il forfait è praticamente certo.

Il forfait a Wimbledon sembra scontato

Il medico che lo ha operato Antoine Gerometta in un'intervista che ha rilasciato a L'Equipe, il principale quotidiano sportivo francese, ha dichiarato che ritiene altamente improbabile la presenza del serbo a Wimbledon, terza prova dello Slam che scatta lunedì 1 luglio. Il medico che ha seguito l'artroscopia del ginocchio destro pensa che in tre settimane Djokovic non riesca a raggiungere il 100% della condizione: "Per me è improbabile che riesca a tornare in condizione al 100% in tre settimane".

Quando tornerà in campo Djokovic

Sarà un'ulteriore mazzata questa per il ventiquattro volte vincitore Slam. Djokovic, sette volte vincitore a Wimbledon e finalista un anno fa, perderà ulteriori punti e rischia di scivolare ulteriormente in classifica. Ma soprattutto rischia di arrivare con una preparazione non ottimale al torneo olimpico di Parigi, il suo grande obiettivo stagionale. Djokovic detiene una sfilza di record nel tennis, per la verità quasi tutti, ha conquistato ogni tipo di torneo, ma gli manca l'oro alle Olimpiadi. A Parigi cercherà di vincerla in singolare o in doppio.