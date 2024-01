Djokovic infortunato al polso contro De Minaur: al fisioterapista spiega la sua preoccupazione Djokovic ha spiegato al fisioterapista che lo ha curato durante il match contro De Minaur la natura del suo infortunio al polso. La sensazione è che non passi giocando. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ci voleva il padrone di casa Alex De Minaur per interrompere l'eccezionale striscia di 43 vittorie di fila in Australia di Novak Djokovic. Il tennista aussie si è imposto a sorpresa in due set nel match valido per la United Cup. A preoccupare però sono le condizioni del tennista numero uno del mondo che ha accusato un infortunio al polso destro. Un campanello d'allarme in questo avvio di stagione e soprattutto in vista degli Australian Open, primo grande appuntamento del numero uno al mondo.

In realtà già nelle scorse ore e nella giornata di ieri si erano diffuse indiscrezioni sulle condizioni di Nole che aveva confermato tutto in occasione della partita con Lehecka. A giudicare però da quanto accaduto oggi i trattamenti non hanno prodotto gli effetti sperati, visto che anche durante la sfida con De Minaur è stato necessario l'intervento del fisioterapista.

In realtà le cose non sono andate per il verso giusto, visto che l'addetto ai lavori convocato tardivamente dall'arbitro, si è rifiutato da aiutarlo, non rispettando il protocollo. Il motivo? Il fisio ha spiegato l'inutilità a suo dire del ripetere un trattamento effettuato già nella giornata di martedì. Una situazione che ha indispettito Djokovic tornato furiosamente in campo, senza ringraziare lo specialista. Una frase pronunciata da Djokovic in particolare ha preoccupato i tifosi: "Più gioco più fa male".

Lo stesso giocatore serbo ha voluto minimizzare senza nascondere però i problemi: "Penso che andrà tutto bene a dire il vero. Sai, ha avuto un impatto enorme sul mio gioco e su dritto e servizio. Non voglio comunque spendere troppo tempo a parlarne per togliere a De Minaur il merito della vittoria"

C'è chi ha già portato avanti una teoria particolare sul motivo dell'infortunio di Djokovic. Si tratta del suo collega e grande amico Nick Kyrgios, che non ha perso tempo dopo la fine del match per commentare il tutto su X. Il tennista australiano ancora fuori a causa di problemi fisici ha spiegato che il problema al polso è figlio ai costanti cambi di palline nei vari tornei del circuito, situazione già da tempo al centro di una polemica: "Il cambio delle palline ogni settimana alla fine è arrivato al polso di Novak, l'Atp ha davvero bisogno di fare qualcosa per risolvere questo problema. I giocatori soffrono continuamente".

Poi Nick ha chiarito così il suo pensiero di fronte a qualche critica di troppo ricevuta: "Ok, i "principianti" che pensano che io stia togliendo il merito ad Alex sono semplicemente stupidi. ‘Demon' è un giocatore eccezionale e merita ogni successo che gli capita. Inoltre, per le persone che pensano che le palle non siano un fattore abbastanza grande da provocare un infortunio in un atleta, sono "patate". Il carico sul gomito e sul polso di un giocatore durante questa vigorosa stagione è enorme".