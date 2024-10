video suggerito

Diego Forlan dal calcio al tennis: giocherà con Coria il torneo di doppio in un challenger Diego Forlan, dopo l’addio al calcio, si diletta con il tennis e nel mese di novembre sarà impegnato in un torneo vero, il challenger di Montevideo. L’ex bomber giocherà il doppio con Federico Coria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

A 45 anni Diego Forlan ha cambiato sport, da tempo gioca a tennis, ma ora lo farà a livello professionistico. E sì, perché l'ex attaccante uruguaiano nel mese di novembre disputerà un torneo challenger, un torneo vero, e lo farà giocando il doppio in tandem con Federico Coria, fratello d'arte e numero 101 della classifica ATP di singolare. Forlan emula così anche il grande Paolo Maldini, che nel 2017 giocò il doppio del challenger che si tiene a Milano, pochi giorni prima del torneo di Wimbledon.

La splendida carriera nel calcio di Diego Forlan

Forlan a lungo è stato un attaccante di altissimo livello, temuto assai dai difensori che ha avuto modo di affrontare in Europa e in SudAmerica, e nelle oltre 100 partite disputate con l'Uruguay. Una carriera di prima fascia con Manchester United, Villarreal, Inter e Atletico Madrid, una sfilza di trofei, 36 gol in 112 partite con la nazionale dell'Uruguay, con cui vinse la Copa America del 2011 e ottenne uno storico 3° posto ai Mondiali del 2010.

Forlan giocare a Montevideo il doppio con Coria

Lasciato il calcio Forlan ha fatto anche l'allenatore, ma è stato un breve passaggio, prima con il Penarol e poi con l'Atenas: 8 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte. Un esonero dietro l'altro. Così Forlan ha deciso di prendersi una pausa dal calcio e di dedicarsi alla sua grande passione e cioè il tennis, si è messo a giocare, si è impegnato tanto e ha ottenuto buoni risultati nel circuito dedicato agli over 45 in SudAmerica. E ora è arrivato il momento di fare un salto da gigante. L'ex bomber sarà in campo nel torneo challenger di Montevideo, in programma dall'11 al 17 novembre.

Leggi anche Come funziona il Six Kings Slam: formula e regolamento del torneo di tennis in Arabia Saudita

Forlan giocherà il torneo di doppio e lo farà in tandem con Federico Coria, i due hanno ricevuto una wild card. Coria è un tennista vero, è stato numero 49 nel 2023, ha giocato due finali ATP, anche se ora è numero 101. Insieme proveranno a scrivere la storia del tennis e comunque dello sport, perché è rarissimo che un atleta cambi sport e ottenga anche dei buoni risultati.