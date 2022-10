Denunciato dall’ex fidanzata, Kyrgios chiede l’assoluzione per problemi di salute mentale Il tennista australiano è stato denunciato per aggressione dall’ex fidanzata. I suoi legali hanno chiesto l’archiviazione puntando sui problemi di salute mentale di Kyrgios.

A cura di Alessio Morra

Nick Kyrgios sta vivendo una stagione da protagonista, questo è senza dubbio il suo miglior anno da professionista. Al di là del raggiungimento della finale di Wimbledon. L'australiano ha fatto il definitivo salto di qualità e ha inanellato splendidi risultati. Kyrgios però è anche protagonista, purtroppo, per via di una brutta vicenda extra campo. Perché qualche mese fa la sua ex fidanzata lo ha denunciato ed è accusato di aggressione. Il processo è iniziato, il tennista non si è presentato alle prime udienze, nell'ultima uno dei suoi legali ha chiesto l'assoluzione ‘puntando' sui suoi problemi di natura mentale.

La vicenda è brutta, parte da lontano, esattamente dal gennaio del 2021, quando Kyrgios avrebbe aggredito l'allora fidanzata Chiara Passari, dalle chiare origini italiane. Lei lo ha denunciato, e la notizia è stata diffusa proprio durante il torneo di Wimbledon, con prima udienza nel mese di agosto. Il tennista non si è presentato a nessuna udienza, perché impegnato nei tornei del circuito, l'ultima è stata quella più interessante dal punto di vista processuale. Perché uno dei suoi avvocati ha chiesto l'archiviazione facendo leva sui problemi di salute mentale dell'australiano.

Kyrgios in questa settimana è impegnato nel torneo ATP 500 di Tokyo e dal Giappone ha atteso notizie riguardanti l'udienza, che lo riguarda. I suoi legali davanti al tribunale della magistratura, l'Australian Capital Territory, hanno chiesto che il procedimento si potesse aggiornare (sarà così, la prossima udienza sarà a febbraio ndr.) e hanno fatto sapere che chiederanno l'archiviazione per Kyrgios che soffre di problemi di natura mentale.

La difesa si avvarrà di una serie di dichiarazioni del giocatore, che Kyrgios ha rilasciato negli ultimi sette anni. L'avvocato Michael Kukulies-Smith alla stampa locale ha detto: "Chiederemo una perizia dicendo che le problematiche relative alla salute mentale del suo cliente sono note, cercheremo di ottenere un non luogo a procedere alla prossima udienza".