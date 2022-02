Del Potro crolla e scoppia a piangere durante il match: “Non sono così forte come pensate” Del Potro che aveva annunciato il ritiro dopo il torneo di Buenos Aires, si è lasciato andare alle emozioni nel derby contro Delbonis. Potrebbe essere l’ultima volta.

A cura di Marco Beltrami

Emozioni forti a Buenos Aires. Dalla gioia per il ritorno in campo dopo quasi due anni e mezzo, alla tristezza per quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione sul campo in un un torneo ATP. Juan Martin Del Potro, gigante buono del tennis mondiale, ha vissuto una serata indimenticabile sulla terra rossa della sua Argentina, uscendo sconfitto nel derby contro il connazionale Delbonis (1-6, 3-6). Il risultato è passato in secondo piano perché a conquistare la scena è stato lo sconfitto, che con le sue lacrime ha emozionato davvero tutti.

Del Potro in campo per l'ultima volta contro Delbonis, il ritiro è dietro l'angolo

La "torre di Tandil" nello scorso fine settimana aveva annunciato il possibile ritiro dopo l'Argentina Open. Un appuntamento questo per formalizzare "più un addio che un ritorno" per Del Potro che purtroppo ha dovuto fare i conti nella sua carriera con una serie di gravissimi infortuni che lo hanno martoriato. Non si è mai arreso l'ex numero 3 del mondo, che ha deciso di stringere i denti e tornare in campo in patria per congedarsi nel migliore dei modi dal suo pubblico. "Lascerò sempre la porta aperta. Ma metto il tennis in secondo piano finché la mia gamba non sta meglio. Se funziona, metterò altre carte in tavola".

Ecco allora che il match contro Delbonis sul campo Guillermo Vilas del Lawn Tennis Club di Buenos Aires ha avuto un sapore speciale per lui. Difficile tenere testa ad un giocatore in forma, con Del Potro che inevitabilmente ha mostrato la sua condizione fisica tutt'altro che buona, nonostante alcuni colpi eccezionali. I 5000 tifosi presenti sugli spalti lo hanno acclamato a più riprese, dimostrandogli con striscioni, cori e applausi tutto il proprio affetto. Ecco allora che in occasione di uno degli ultimi turni di servizio, Juan Martin Del Potro è letteralmente crollato.

Del Potro piange durante il match contro Delbonis a Buenos Aires

Impossibile trattenere le lacrime per il 33enne che si è commosso e solo dopo qualche minuto è riuscito a ritrovare la concentrazione per battere. Una situazione che si è rivelata contagiosa anche per i suoi tanti tifosi che hanno condiviso le sue emozioni anche dopo la conclusione del match, quando Del Potro ha messo la sua fascia sulla rete prima di ricevere l'abbraccio dell'avversario e quello virtuale di tutti i presenti che gli hanno urlato a gran voce: "Delpo, non andare!".

Le ultime dichiarazioni di Del Potro sul ritiro

E le sue parole dopo la conclusione del match, con le lacrime agli occhi non hanno lasciato indifferenti i presenti: "Potremmo non vederci più. Oggi ho dato tutto quello che avevo, fino all'ultimo punto. Sono contento perché la mia ultima partita, probabilmente, è stata su un campo e non in conferenza stampa. Ad essere onesti, è un momento che non avrei mai voluto che accadesse. Per la mia salute devo prendere una decisione. Non ho così tanta forza come pensano molte persone. Penso di aver realizzato tutti i miei sogni nel tennis. Oggi vorrei poter dormire senza dolore".

Quanti e quali tornei ha vinto Del Potro in carriera

C'è dunque un piccolissimo spiraglio per una possibile nuova apparizione in campo di Del Potro, anche se al momento è difficile scendere a compromessi con quel ginocchio che lo ha fatto penare costringendolo a ben 4 interventi (frattura della rotula). I tifosi argentini e non solo, sperano magari in un cambio di idee in stile Murray per poter riapprezzare magari il suo eccezionale dritto. Per ora è il momento di esaltare la carriera dell'argentino che oltre a vincere gli US Open nel 2009 è arrivato in semifinale a Wimbledon e al Roland Garros, vincendo due medaglie olimpiche (un argento, e un bronzo), un Masters 1000, una Coppa Davis e 22 tornei complessivamente.