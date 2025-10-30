Tennis
Davidovich Fokina vince e sfotte i tifosi francesi a Parigi, il suo rivale: “Devo solo stare zitto”

Alejandro Davidovich Fokina dopo aver vinto contro Cazaux nel secondo turno di Parigi è esploso contro i tifosi francesi celebrando la vittoria in modo provocatorio.
A cura di Alessio Morra
Immagine

Fine stagione nel tennis pieno di infortuni e sfuriate. Bublik e Moutet non se le sono mandate a dire dopo l'incontro disputato sul centrale di Parigi, mentre ha dato conferma del suo carattere fumantino Alejandro Davidovich Fokina che ha preso in giro il pubblico francese al termine della partita vinta contro il transalpino Cazaux. Un saluto ironico che ha portato una raffica di fischi per lo spagnolo, che stasera si ritroverà con il pubblico contro nella partita con Zverev.

L'esultanza provocatoria di Davidovich Fokina

In alcune nazioni, storicamente, sfidare un giocatore di casa è complicato per via del pubblico e può essere fastidioso. Davidovich Fokina lo sapeva ma quando si è trovato a duellare contro Cazaux ha avuto prova di questo all'ennesima potenza. Il pubblico ha parteggiato per il beniamino di casa, che ha duellato quasi alla pari contro un avversario molto più forte. Alla fine lo spagnolo ha vinto 7-6 6-4. Chiusa la partita si è tolto uno sfizio, forse eccessivo, rispondendo al pubblico con una esultanza polemica.

Immagine

Davidovich Fokina ha gettato benzina sul fuoco mimando l'esultanza del mito Stephen Curry, giocatore di basket, subito appena chiuso l'incontro. Poi la stretta di mano con l'avversario e poi un'altra volta il gesto di Curry. Un ulteriore saluto polemico e provocatorio mentre i fischi si facevano sempre più forti, ai quali sono seguite paroline poco eleganti.

Cazaux commenta l'esultanza di Davidovich Fokina

Cazaux dopo la partita ha detto di non essersi sentito offeso e lo ha quasi giustificato: "Non è mai facile avere il pubblico contro. Lui ha reagito così. Non so se avrei fatto lo stesso. Devo solo stare zitto, perché lui è stato migliore di me. Ora è un suo problema se i tifosi francesi non lo sosterranno nelle prossime partite".

0 CONDIVISIONI
