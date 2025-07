Danielle Collins svela la molestia subita: “Un cameraman all’improvviso inizia a sbaciucchiarmi”

Danielle Collins, inizialmente intenzionata a ritirarsi alla fine dello scorso anno, ha deciso di continuare a giocare, del resto a 31 anni è ancora molto giovane per il tennis. La statunitense è scivolata abbastanza indietro in classifica, visto che attualmente è numero 66 al mondo, lei che è stata in nona posizione nel luglio 2022, anno in cui è arrivata in finale all'Australian Open, il suo miglior risultato in un Grande Slam. La Collins ne ha viste parecchie nella sua carriera, anche di non piacevoli, e non parliamo di tennis giocato.

La molestia subita da Danielle Collins: "Un cameraman all'improvviso cerca di baciarmi"

Intervenuta al podcast al podcast ‘Reign with Josh Smith', la grintosa Danielle ha raccontato un episodio di tanti anni fa, quando muoveva i suoi primi passi da professionista, una vera e propria molestia: "Ho avuto una situazione difficile quando ho iniziato a giocare nel circuito, con un cameraman molto insistente. Avevo appena perso una lunga partita in tre set, esco dal campo tutta contratta, stanca, con mille cose che mi passano per la testa, e questo tizio mi fa: ‘Oh Danielle, mi dispiace tanto, posso abbracciarti?'. Io guardo il mio allenatore e dico: ‘Va bene'".

A quel punto tuttavia la vicenda prende una piega decisamente orribile, e lo si capisce da come a distanza di anni la Collins abbia ancora tutto in mente col ricordo vivido di quelle sensazioni sgradevoli: "Lui si avvicina per abbracciarmi e all'improvviso cerca di baciarmi. E io penso: ‘Oh no'. Letteralmente inizia a sbaciucchiarmi il lato della mia faccia. Queste sono cose che la gente non vede dietro le quinte".

Il saluto tra Danielle Collins e Iga Swiatek nell’ultimo Wimbledon

Danielle quest'anno ha avuto un solo risultato di rilievo, raggiungendo la semifinale nel torneo di Strasburgo a maggio, sconfitta dalla Samsonova. Per il resto, molte battute d'arresto nei primi turni, il che si riflette nella sua attuale classifica. A Wimbledon peraltro ha perso al terzo turno contro Iga Swiatek, che poi ha vinto il torneo.