Crollo emotivo della Muguruza a Wimbledon: non riesce più a giocare e perde un set in 19 minuti Wimbledon amaro per Garbine Muguruza, protagonista di una clamorosa sconfitta al primo turno. Momenti di grande difficoltà per la nona giocatrice al mondo, entrata in un tunnel senza uscita.

A cura di Marco Beltrami

"Che tu possa incontrare il trionfo e il disastro e fronteggiare quei due impostori nello stesso modo". Questa citazione di Rudyard Kipling che campeggia proprio all'ingresso del campo centrale di Wimbledon, si spera sia di buon auspicio per il futuro di un'irriconoscibile Garbine Muguruza. L'ex numero 1 del mondo spagnola che ha trionfato ai Championship nel 2017 sta vivendo un momento disastroso, e una crisi inspiegabile. La classe 1993 si è resa protagonista di un clamoroso flop nell'edizione 2022 del prestigioso Slam londinese, incassando una pesante e inaspettata sconfitta al primo turno contro Greet Minnen. Il crollo emotivo di Garbine è la fotografia perfetta del suo periodo da incubo.

Numero 10 del mondo e 9a testa di serie del tabellone, Garbine Muguruza non avrebbe dovuto avere sulla carta particolari problemi contro Greet Minnen 88a giocatrice al mondo. E invece proprio come accaduto al Roland Garros, ecco il colpo di scena con il pronostico completamente ribaltato in una sfida durata due giorni. Infatti la partita è stata interrotta nella serata di martedì per mancanza di luce, con la giocatrice iberica che aveva perso il primo parziale 6-4. Spesso le soste avvantaggiano chi è in difficoltà, che ha il tempo di riorganizzare le idee in vista della ripresa. Questa volta però le cose sono andate addirittura peggio.

Il secondo set disputato oggi sul campo dei Championship è stato letteralmente disastroso per la Muguruza. Solo sei i punti conquistati, tre servizi persi e addirittura un solo punto in risposta. Difficile fare peggio, con il parziale che si è chiuso in appena 19′, con un pesantissimo 6-0 in favore della Minnen che sicuramente ci ha messo del suo ma ha giovato del rendimento non all'altezza dell'avversaria. Quest'ultima dal canto suo, ha vissuto il match in uno stato di profonda disperazione dando la sensazione a tratti quasi di non riuscire a giocare, incapace di colpire bene la pallina. Linguaggio del corpo che trasmetteva le sue evidenti difficoltà, con la giocatrice che ad un certo punto si è anche lasciata andare allo sconforto e alle lacrime, per un vero e proprio crollo emotivo.

In questo 2022 la Muguruza si è resa protagonista di 8 vittorie e ben 12 sconfitte, molte di queste in rimonta e pesantissime contro avversarie alla portata. Difficile dire cosa stia accadendo alla tennista che oltre a vincere due Slam, ha portago a casa complessivamente 10 tornei. Dopo aver vinto le Finals nella scorsa annata si è spenta la luce, per una crisi che ora sta diventando totale. Anche la sua coach, la grande gloria Conchita Martinez è apparsa quasi sconsolata, per un problema che non sembra di natura tecnica ma più psicologica. Ci sarà da lavorare molto.