Crolla un record secolare nel tennis, a Cincinnati Shuai Zhang perde la 22ª partita consecutiva La cinese Zhang non vince una partita sul circuito maggiore WTA da oltre un anno e mezzo ed ha battuto il precedente record, creato tra il 1999 e il 2000, da Vince Spadea.

A cura di Alessio Morra

Ci sono record che nessuno vorrebbe battere mai. La tennista cinese Shuai Zhang ne ha realizzato uno davvero poco considerevole. Perché nel torneo WTA 1000 di Cincinnati ha perso la ventiduesima partita consecutiva sul circuito maggiore, nell'ultimo anno e mezzo non è mai riuscita a vincere e così facendo ha tolto il precedente primato, assoluto, a Vince Spadea, giocatore italo-americano che si era fermato a 21 sconfitte di fila.

Zhang sempre ko dal febbraio 2023

In doppio qualche colpo riesce ancora a piazzarlo, ha disputato due finali in questo 2024, ma in singolare la cinese Shuai Zhang è stata battuta per ventidue volte di fila. Nel torneo di Cincinnati, dove giocano anche gli uomini, è stata battuta in appena 58 minuti dalla russa Diana Shnaider, medaglia d'argento olimpica nel torneo di doppio, con il punteggio di 6-1 6-4. Un'altra sconfitta sul groppone, che segna, ahi lei, un record. Dal febbraio 2023 a questo ko di agosto 2024 non ha vinto nemmeno una partita. Il primato è di quella da evitare, e invece ora è tutto suo.

Vince Spadea con 21 sconfitte di fila ha avuto il record per 24 anni

Era già record a livello femminile, ora c'è il record assoluto. Perché Vince Spadea da quasi un quarto di secolo deteneva questo primato. Spadea nel 1999 improvvisamente finì nei piani alti della classifica (chiuse al 19° posto ATP), ma poi finì nell'abisso perdendo 21 partite di fila tra l'ottobre del 1999 e il giugno del 2000, e da quel momento in poi ha mantenuto questo primato, fino al WTA di Cincinnati.

Spadea vinse clamorosamente a Wimbledon contro Greg Rusedski e pose fine allo strazio, ma quell'annata fu disastrosa, vinse poi sole altre due partite e scese al 237° posto. Pian piano si rimise in carreggiata e cinque anni tornò nei primi 20. Difficile accada la stessa cosa a Zhang, che è classe 1989 ed ha sulle spalle già tante primavera, ma magari in doppio si toglierà delle soddisfazioni.