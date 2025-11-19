Tennis
video suggerito
video suggerito

Cobolli porta l’Italia in semifinale di Coppa Davis: “Questo è il giorno più bello della mia vita”

Prima ha vinto Berrettini, poi Cobolli. L’Italia è in semifinale di Coppa Davis per il quarto anno consecutivo. Il successo di Cobolli regala all’Italia la sfida con il Belgio venerdì.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Prima Berrettini, poi Cobolli. L'Austria è stata spazzata via. Per la sesta volta in sette confronti diretti l'Italia ha vinto con gli austriaci. Nessun dubbio c'è stato mai vedendo in campo Matteo e Flavio, amici sin da quando sono da ragazzini, che hanno vinto rispettivamente contro Rodionov e Misolic. Venerdì sarà semifinale con il Belgio. Dopo la partita era felicissimo Cobolli che ha pure provato a caricare il pubblico, ma prima ha detto una frase che chiarisce bene il suo stato d'animo.

Italia-Austria 2-0

Il successo di Berrettini è stato pesante.6-3 7-6 a Rodionov. Un altro successo in Davis per Matteo, che ha alleggerito il fardello sulle spalle di Flavio, che è sceso in campo leggero e felice. Consapevole della sua forza e del divario con l'avversario. Il primo set è stato rapidissimo, 6-1, il secondo è durato un po' di più, ma non molto, 6-3 e pratica chiusa da Cobolli e dall'Italia che vola in semifinale.

Immagine

"Ho sempre sognato di indossare questa maglia"

Leggermente commosso ma tanto felice Cobolli a caldo sul campo ha ringraziato il pubblico prima di esprimere il suo stato d'animo: "Grazie a tutti. Non so che dire. Per me è speciale giocare su questo campo. Questo è il giorno più bello della mia vita. Ho sempre sognato di indossare questa maglia. Farlo in Italia è stupendo. Abbiamo sentito il vostro sostegno, abbiamo bisogno di voi per un po'".

Leggi anche
Quando si giocano le semifinali di Coppa Davis 2025: data e avversaria dell'Italia

Infine ha dedicato il pensiero all'amico di sempre Matteo Berrettini: "Sempre bello vederti in campo, quando giochi per la Nazionale mi motivi e metti sempre tutto te stesso. Ci sono tanti ragazzi qui che ci danno supporto la squadra è compatta. Pronti a lottare l'uno per l'altro".

Italia-Belgio è la semifinale di Coppa Davis

Venerdì l'Italia tornerà in campo e lo farà contro il Belgio. Probabile la conferma di Berrettini e Cobolli. Il primo sfiderà Collignon, mentre il secondo troverà Zizou Bergs, che lo batté un anno fa proprio in Davis a Bologna, ma questa sarà un'altra storia.

Notizie
Tennis
0 CONDIVISIONI
Immagine
Coppa Davis
Berrettini e Cobolli spazzano via l'Austria, l'Italia vola in semifinale e sfiderà il Belgio
Berrettini commosso dopo la vittoria in Davis: "Mi siete mancati da morire. Non potevo mollare"
Flavio Cobolli porta l'Italia in semifinale di Coppa Davis: "Questo è il giorno più bello della mia vita"
Quando si giocano le semifinali di Coppa Davis 2025: la data e l'orario della sfida Italia-Belgio
Djokovic spiega perché non gli piace guardare le partite di Sinner con Alcaraz, ma poi si arrende
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views