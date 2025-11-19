Cobolli porta l’Italia in semifinale di Coppa Davis: “Questo è il giorno più bello della mia vita”

Prima Berrettini, poi Cobolli. L'Austria è stata spazzata via. Per la sesta volta in sette confronti diretti l'Italia ha vinto con gli austriaci. Nessun dubbio c'è stato mai vedendo in campo Matteo e Flavio, amici sin da quando sono da ragazzini, che hanno vinto rispettivamente contro Rodionov e Misolic. Venerdì sarà semifinale con il Belgio. Dopo la partita era felicissimo Cobolli che ha pure provato a caricare il pubblico, ma prima ha detto una frase che chiarisce bene il suo stato d'animo.

Italia-Austria 2-0

Il successo di Berrettini è stato pesante.6-3 7-6 a Rodionov. Un altro successo in Davis per Matteo, che ha alleggerito il fardello sulle spalle di Flavio, che è sceso in campo leggero e felice. Consapevole della sua forza e del divario con l'avversario. Il primo set è stato rapidissimo, 6-1, il secondo è durato un po' di più, ma non molto, 6-3 e pratica chiusa da Cobolli e dall'Italia che vola in semifinale.

"Ho sempre sognato di indossare questa maglia"

Leggermente commosso ma tanto felice Cobolli a caldo sul campo ha ringraziato il pubblico prima di esprimere il suo stato d'animo: "Grazie a tutti. Non so che dire. Per me è speciale giocare su questo campo. Questo è il giorno più bello della mia vita. Ho sempre sognato di indossare questa maglia. Farlo in Italia è stupendo. Abbiamo sentito il vostro sostegno, abbiamo bisogno di voi per un po'".

Infine ha dedicato il pensiero all'amico di sempre Matteo Berrettini: "Sempre bello vederti in campo, quando giochi per la Nazionale mi motivi e metti sempre tutto te stesso. Ci sono tanti ragazzi qui che ci danno supporto la squadra è compatta. Pronti a lottare l'uno per l'altro".

Italia-Belgio è la semifinale di Coppa Davis

Venerdì l'Italia tornerà in campo e lo farà contro il Belgio. Probabile la conferma di Berrettini e Cobolli. Il primo sfiderà Collignon, mentre il secondo troverà Zizou Bergs, che lo batté un anno fa proprio in Davis a Bologna, ma questa sarà un'altra storia.