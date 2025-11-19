Italia-Austria in Coppa Davis, Berrettini-Rodionov in diretta LIVE: Matteo in campo, tra poco il via

Il Belgio centra la semifinale alle Finals di Coppa Davis per la prima volta dal 2017, alla sua quarta partecipazione, superando la Francia per 2-0 nel primo quarto di finale a Bologna. Zizou Bergs regala al Belgio la qualificazione vincendo il secondo singolare contro Rinderknech con il punteggio di 6-3 7-6(4), centrando il suo decimo successo in carriera in Davis. Dopo un primo set dominato grazie al break del 3-1, il belga ha subito un momento di difficoltà sul 5-5, ma ha saputo chiudere al servizio grazie a un diritto lungolinea vincente, esaltandosi nell’atmosfera di squadra e sotto il sostegno dei tifosi belgi, presenti in maggioranza nella SuperTennis Arena.

Raphael Collignon continua a sorprendere. Dopo la storica vittoria contro Alex De Minaur, il belga ha rimontato Corentin Moutet in oltre tre ore di gioco, chiudendo il match sul doppio fallo del francese al match point. Moutet aveva dominato il primo set vincendolo 6-2, approfittando di errori iniziali di Collignon e mostrando maggiore precisione in tutti i fondamentali. Nel secondo set, però, Collignon ha trovato maggiore aggressività da fondo campo, mentre il francese ha iniziato a commettere errori decisivi, tra cui un colpo tra le gambe sbagliato che ha cambiato l’inerzia del match.

Il belga ha sfruttato la fiducia ritrovata e, con il supporto del capitano e dei tifosi, ha conquistato l’unica palla break decisiva, assicurandosi la vittoria e portando il Belgio in semifinale. Collignon ha sottolineato come la concentrazione, il sostegno del team e l’energia del pubblico siano stati determinanti per completare la rimonta.

RISULTATI

Raphael Collignon (BEL) b. Corentin Moutet (FRA) 2-6 7-5 7-5

Zizou Bergs (BEL) b. Arthur Rinderknech (FRA) 6-3 7-6(4)

Benjamin Bonzi/Pierre-Hugues Herbert (FRA) vs Sander Gille/Joran Vliegen (BEL) non disputato