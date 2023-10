Cobolli esulta come CR7 e ha una richiesta per Mourinho, l’avversario lo saluta con il dito medio Epilogo curioso per il challenger di Lisbona con il vincitore Flavio Cobolli protagonista di un vero e proprio show. L’avversario Hassan ha scherzato con lui al momento dei saluti.

A cura di Marco Beltrami

Mentre Jannik Sinner batteva Baez nel Masters 1000 di Shanghai, Flavio Cobolli portava a casa il titolo in un torneo del circuito challenger. Il tennista romano ha conquistato a Lisbona il secondo titolo di categoria, su quattro finali disputate. Una gioia incontenibile per il numero 121 al mondo che in finale ha battuto il tedesco Hassan con il punteggio di 7-5, 7-5. Un confronto che ha vissuto un finale molto particolare.

Subito dopo aver finalizzato il match point, è stata incontenibile la gioia del giocatore nato a Firenze che dopo aver raggiunto le semifinali nei Challengers di Zara (Croazia), Roma, Milano, Tulln (Austria) e Sibiu (Romania), finalmente è riuscito ad arrivare fino in fondo. Una vittoria che è una bella iniezione di fiducia per questo ragazzo del quale già da tempo si parla benissimo. Grazie a questa affermazione, Cobolli si è tolto un'ulteriore soddisfazione: diventerà infatti il 108° giocatore della classifica ATP, che è anche il suo best ranking.

Come celebrare dunque il tutto sulla terra del Del Monte Lisboa Belem Open? Con un'esultanza rubata ad uno sportivo che da queste parti conoscono molto bene, ovvero l'idolo di casa Cristiano Ronaldo. Subito dopo il successo infatti ecco che Flavio ha improvvisato il classico "Siuuu" ovvero il gesto che il bomber attualmente in forza all'Al Nassr ha reso celebre dopo ogni marcatura.

A proposito di calcio poi al momento dell'intervista del post-partita, ai microfoni di Sport TV Cobolli ha voluto lanciare un messaggio ad un'altra celebrità portoghese ovvero José Mourinho. Il tennista italiano è un grande tifoso della Roma e a favor di telecamera ha dichiarato: "José, per favore vinci questa partita molto importante oggi. Spero di incontrarti presto". Detto, fatto visto che la Roma ha poi passeggiato con il Cagliari.

Facendo un passo indietro e tornando al momento dei saluti con l'avversario Hassan, quest'ultimo ha stupito tutti. Nel terzo tempo lo sconfitto ha rifilato un dito medio a Cobolli. Non un gesto polemico, ma scherzoso visto che i due si conoscono bene e sono amici avendo già giocato contro tre volte. Insomma un finale di partita e di torneo molto particolare a Lisbona.