video suggerito

Cobolli è straordinario ad Amburgo: batte Rublev e vince il primo Atp 500 in carriera Cobolli trionfa ad Amburgo! Rublev va KO in 2 set: il tennista romano conquista il primo Atp 500 in carriera, il secondo titolo Atp in carriera dopo Bucarest. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

81 CONDIVISIONI condividi chiudi

Flavio Cobolli batte Andy Rublev e conquista il primo Atp 500 in carriera ad Amburgo con meno di un'ora e mezza di gioco con il risultato di 6-2, 6-4. Una partita di altissimo livello da parte del tennista azzurro, che ha sempre avuto in mano la situazione

Il tennista romano conquista il secondo titolo Atp in carriera, dopo Bucarest il mese scorso, e diventa il quarto campione italiano (dopo Bertolucci, Fognini e Musetti) nella storia del torneo di Amburgo.

Cobolli trionfa ad Amburgo! Rublev va KO in 2 set

Una partita di altissimo livello da parte di Flavio Cobolli, che ha chiuso una settimana in cui le vittorie sono arrivate grazie alla grande voglia di fare bene e di non arrendersi nelle difficoltà: la dimostrazione pratica di queste situazioni sono le rimonte su Sachko all'esordio e su Etcheverry in semifinale.

Leggi anche Cobolli superlativo ad Amburgo: rimonta Etcheverry e si prende la terza finale della sua carriera

In finale le cose sono andate diversamente. Il primo set ha visto un Cobolli dominante mentre nel secondo parziale il tennista romano ha indirizzato con il break nel settimo gioco, arrivato dopo un turno di battuta di Cobollli con 18 punti giocati e tre palle break salvate.

La chiusura del match è un'estasi per l'atleta azzurro, con un game in rimonta da 15-40 e due palle break annullate con tanta qualità: in questo modo Flavio Cobolli ha conquistato il secondo titolo Atp in carriera dopo Bucarest il mese scorso, il primo Atp 500. Ora il tennista romano è certo del ritorno in top 30, visto che presto sarà n. 26 al mondo.

Cobolli: "È il match più bello della mia vita"

Cobolli ha analizzato così la sua gara contro Rublev e la vittoria del primo ATP 500 della sua carriera: "Sicuramente è il match più bello della mia vita. Ho giocato in maniera incredibile e sono orgoglioso di me stesso. Sono confuso e allo stesso tempo felice. Ho passato momenti difficili in questa stagione e non riesco a descrivere la mia felicità in questo momento".