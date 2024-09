Cobolli chiude i giochi con l’Olanda in Coppa Davis: Italia prima, nei quarti Australia o Argentina

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo Brasile e Belgio, l'Italia di Coppa Davis ha battuto anche l'Olanda nel terzo e ultimo match del girone di qualificazione giocato a Bologna. Un successo arrivato prima ancora del doppio, in virtù delle vittorie nei due singolari di Matteo Berrettini su Botic van de Zandschulp e poi di Flavio Cobolli su Tallon Griekspoor.

La nazionale azzurra, capitanata da Filippo Volandri, chiude dunque al primo posto del Gruppo A ed affronterà nelle Finals di Malaga (19-24 novembre) una tra Australia o Argentina.

Berrettini batte van de Zandschulp in rimonta nel primo singolare

Nel primo match di giornata contro van de Zandschulp, Berrettini non era partito bene perdendo il primo set, ma il 28enne romano ha saputo soffrire e lottare, rimontando alla fine col punteggio di 3-6/6-4/6-4. Per Matteo è la sesta vittoria nei sei incontri giocati in Davis a Bologna, un successo ottenuto davanti anche a Jannik Sinner, arrivato stamattina per fare il tifo per i propri compagni, in attesa di tornare a vestire la maglia azzurra nell'atto conclusivo in Spagna, nello stesso impianto dove l'anno scorso c'è stato il trionfo che ha riportato dopo 47 anni l'Insalatiera in Italia.

Cobolli fa 2-0 con Griekspoor: l'Italia vince il girone di Coppa Davis

È toccato poi a Cobolli scendere in campo per chiudere i giochi con l'Olanda e rendere ininfluente il doppio: il 22enne toscano era voglioso di riscattare la sconfitta al suo debutto contro il belga Bergs e ha ingaggiato una feroce battaglia con Griekspoor, che lo segue in classifica di 7 posizioni (39 l'olandese, contro 32 l'azzurro), ma era favorito dai bookmakers. Il primo set, combattutissimo, si è concluso al tie-break, vinto 7 a 4 da Flavio. L'olandese è bravo a non mollare la presa e si prende il secondo parziale grazie al break al decimo gioco sul 5-4 per lui. Nel terzo set sul 3-3 Cobolli è bravissimo ad annullare due palle break e poi è lui a togliere subito il servizio nel game successivo a Griekspoor, portandosi 5-3 e vincendo poi a zero il proprio turno di battuta e con esso il match.

Gli azzurri affronteranno Australia o Argentina nei quarti di finale a Malaga

L'Italia va dunque a Malaga da prima del girone e attende di conoscere dal sorteggio l'avversaria dei quarti di finale, ovvero uno tra Australia o Argentina, che sono arrivate seconde nei propri gruppi.