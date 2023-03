Chi ha il miglior servizio di sempre nel tennis? Una semplice domanda accende una feroce discussione Chi ha il miglior servizio di sempre? Una domanda a cui è impossibile rispondere. Ma dopo un post social di Mouratoglou si è scatenata una discussione infinita. C’è chi ha votato per Sampras, chi per Ivanisevic e Federer e chi ha scelto Kyrgios.

A cura di Alessio Morra

In ogni sport ciclicamente si fanno le classifiche, tendenzialmente si dibatte sul migliore di sempre. Vale anche per il tennis, che a livello maschile ormai da un decennio discute sul cosiddetto GOAT, con Djokovic che ora prevale su Nadal e Federer. Ora però è arrivato il momento di dibattere sul tennista con il miglior servizio di sempre. Una discussione nata da un tweet di Patrick Mouratoglou che ha fatto nascere un polverone, che probabilmente era assolutamente inatteso. Ma la miccia è stata accesa e anche gli appassionati dibattono su chi può fregiarsi con il titolo di miglior battitore di ogni tempo.

Patrick Mouratoglou negli anni si è affermato come abile coach, in questo momento è uno dei più rispettati sul circuito. L'allenatore francese è molto social e in uno dei video che propone regolarmente ha stilato la sua personalissima classifica ed ha scelto i tennisti con il servizio migliore. Al primo posto ha messo Kyrgios. Una scelta già discutibile. Poi gli americani Isner e Roddick. Quarto Karlovic e quinto il mito Pete Sampras: "Il servizio più imprevedibile e indecifrabile sia sulla prima, sia sulla seconda".

Il primo big a rispondere è stato Ivan Ljubicic. Ex tennista croato di altissimo livello (è stato numero 3 ATP), apprezzatissimo commentatore TV nonché allenatore di Roger Federer, che ha accompagnato negli ultimi anni. Ljubicic rispondendo a un tweet in cui veniva elencata la classifica ha risposto: "0 – Ivanisevic". E in effetti l'assenza di Goran Ivanisevic nella top 5 è veramente incredibile. Perché per quanto è difficile formulare un classifica è altrettanto vero che il vincitore di Wimbledon 2021 andava inserito.

La risposta di Ljubicic ha scatenato una discussione. Lui, il croato, dopo aver posto intelligentemente una domanda sulla differenza tra primo e secondo servizio ha scelto: "Il mio verdetto è: primo servizio Ivanisevic o Karlovic, secondo Federer o Isner".

Alla discussione ha partecipato anche Brad Gilbert, numero 4 ATP nel 1990, profondo conoscitore e amante del tennis e allenatore di André Agassi nella seconda metà degli anni '90. L'americano si è indignato per non aver visto in alto Sampras e tra i top Becker e Ivanisevic, che ritorna.

Gilbert ha ricevuto decine di risposte e ha esposto le sue classifiche, che ha formulato in base a determinanti periodi: anni '80 e '90 con Sampras davanti a Becker e Ivanisevic; anni 2000 con Federer meglio di Roddick e Karlovic. E anni '10 e '20 con Isner leader su Kyrgios e Federer. Menzioni per Krajicek, Raonic e Wayne Arthurs, battitore australiano difficilissimo da affrontare sull'erba.

Roddick è stato molto umile, e nonostante avesse nella battuta un punto di forza, si è sminuito e ha invece dichiarato che Sampras, Ivanisevic e Karlovic erano migliori di lui. L'americano ha citato Wayne Arthurs.

Infine Mardy Fish, ex top 10 ed ex capitano di Coppa Davis degli Stati Uniti, commentando le scelte di Ljubicic ha esaltato il giocatore croato: "Io ho avuto più difficoltà a rispondere alla tua seconda di servizio".

Ovviamente era ed è difficile scegliere il miglior battitore di ogni tempo. Di sicuro sono stati citati e scelti giocatori dal servizio potente. Ma una citazione la meritava anche chi come John McEnroe, Stefan Edberg e Djokovic non hanno mai raggiunti velocità di punta elevatissime, ma hanno ottenuti miriadi di punti.