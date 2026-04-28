Chi è Rafael Jodar, l’avversario di Sinner a Madrid che Jannik prevede di sfidare “molto spesso”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su ATP Masters 1000 Madrid di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rafael Jodar in pochi giorni ha visto la sua carriera e la sua vita stravolte. Il ragazzo classe 2006 ha vinto il primo titolo ATP nel torneo 250 di Marrakech, è arrivato in semifinale nell'ATP 500 di Barcellona, e a Madrid si è spinto fino ai quarti di finale avvicinandosi alla top 30 del ranking. E quale ulteriore consacrazione se non quella garantita dalla prospettiva di affrontare il numero uno del mondo Jannik Sinner, per sognare un posto in semifinale? Il giovane talento spagnolo sembra avere tutte le carte in regola per lasciare un segno importante nello sport, come confermato anche dalle parole del campione italiano che ha capito subito di avere a che fare con un giocatore di alto livello.

Chi è Rafael Jodar, il percorso a livello giovanile e la formazione negli USA

Già a livello giovanile Rafael Jodar ha dimostrato di avere le carte in regola per sfondare. Il quarto posto nel circuito junior e la splendida affermazione agli US Open nel singolare di categoria sono stati sicuramente un segnale importante del suo valore. In quanti però non sono riusciti poi a confermare le aspettative tra i grandi? Sicuramente ad aiutarlo a prendere la strada giusta è stata la scelta fatta con il papà allenatore, al quale è molto legato: si è infatti trasferito negli USA per studiare alla University of Virginia (UVA) e confrontarsi con l'esperienza nel College. In questo modo ha avuto la possibilità di formarsi ulteriormente sia a livello sportivo che accademico.

Come gioca Jodar, un tennis pulito con una grande tenuta mentale

E quando nel 2025 è arrivato il passaggio tra i professionisti, il ragazzone spagnolo (188 cm per circa 70 kg) è sembrato già pronto a livello caratteriale. Molto centrato, solido e umile Jodar ha ottenuto in tempi brevi risultati importanti culminati come suddetto nella cavalcata al Masters 1000 di Madrid. Il suo è un tennis moderno con colpi puliti e con una grande facilità di esecuzione, che giova anche di una tenuta mentale da veterano che lo spinge a restare sempre ben focalizzato.

Sinner molto colpito da Jodar, cosa ha detto prima della partita di Madrid

Quella contro Jannik Sinner sarà una sfida importante per testare il suo valore, con la consapevolezza che il percorso di crescita è lungo e tutt'altro che semplice. Aver incassato però la stima di un campione del calibro dell'italiano suo prossimo avversario, sicuramente ha il peso di una medaglia al petto. Ha visto insomma qualcosa di speciale in lui l'azzurro: "Mi piace anche la sua mentalità, sembra calmo, umile. Ha un grande futuro davanti".

Queste le parole di Jannik dopo la vittoria contro Norrie alla vigilia del confronto con lo spagnolo: "Ho visto tutta la sua partita contro Fonseca. È stata di altissimo livello. E ho la sensazione che non sarà l'unica volta che ci affronteremo. È molto talentuoso. Sarebbe interessante giocarci contro prima di grandi tornei come Roma o il Roland Garros. Si è adattato molto bene alle condizioni di Madrid, ma per me sarebbe utile anche per trarre delle conclusioni. È un giocatore molto promettente, con un potenziale enorme". Che il sipario si alzi su un confronto dunque a cui potremmo assistere spesso in futuro.