Chi c’era con Jannik Sinner nella cena di Capodanno a Monte Carlo (e perché non c’era la fidanzata Leila)

Capodanno a Monte Carlo nel segno della tradizione per Jannik Sinner: cena riservata con gli amici di sempre tra piloti Ferrari e ciclismo. Nell’immagine condivisa sui social spicca però l’assenza della fidanzata Leila Hasanovic. Ecco chi era a tavola con il numero 2 del tennis mondiale e perché la modella danese non c’era.

Come da tradizione consolidata, Jannik Sinner ha salutato l'arrivo del nuovo anno a Monte Carlo, lontano da feste mondane e mete esotiche. Una scelta coerente con il suo approccio: poche ore di convivialità e poi testa già rivolta alla nuova stagione. A tavola con il numero 2 del ranking mondiale c'era il suo storico gruppo di amici, quasi tutti residenti nel Principato.

A ospitare e documentare la serata sui social è stato Antonio Giovinazzi, pilota Ferrari e vincitore della 24 Ore di Le Mans 2023, che ha pubblicato una foto accompagnata dalla scritta: "Tradizione. Buon anno a tutti". Accanto a lui la moglie Antonella Maraglino, presente con la figlia Ginevra.

Con Sinner erano seduti anche il ciclista Giulio Ciccone, maglia a pois al Tour de France 2023, insieme alla moglie Annabruna Di Iorio, e gli altri due piloti Ferrari del WEC Alessandro Pier Guidi e Antonio Fuoco. Un gruppo ristretto, affiatato, che da anni condivide non solo la residenza ma anche una ritualità che si ripete identica ogni San Silvestro, compreso il gesto simbolico con pollice e indice diventato una sorta di firma comune tra tennis, motori e ciclismo.

Ad incuriosire, però, è stata l'assenza di Leila Hasanovic, fidanzata di Sinner, soprattutto perché nella foto compare anche un posto apparecchiato rimasto vuoto, probabilmente quello di chi ha scattato la fotografia. Dopo aver trascorso insieme le vacanze natalizie a San Candido, in Alto Adige, la coppia ha scelto di dividersi solo per Capodanno, rispettando le rispettive tradizioni.

Dalle stories pubblicate dalla modella danese è emerso infatti che Leila Hasanovic ha festeggiato l'arrivo del nuovo anno a Copenaghen, insieme alle amiche, mentre Sinner ha confermato il suo appuntamento fisso a casa Giovinazzi-Maraglino, con gli amici di sempre a Monte Carlo. Nessuna distanza, dunque, ma una scelta condivisa e già sperimentata. Chi ha scattato quindi la foto pubblicata poi sui social? Probabilmente il cognato del pilota Ferrari dato che qualche tempo fa aveva rivelato che a cucinare in queste occasioni sono solitamente la moglie Antonella insieme al fratello.

Per Sinner, archiviata la parentesi privata, l'agenda è già serrata: allenamenti nel Principato e poi il debutto stagionale, con l'Australian Open da difendere. Prima, però, il suo Capodanno parla chiaro: normalità, amicizie consolidate e una tradizione che, anche questa volta, non è stata tradita.