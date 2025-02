video suggerito

Cerundolo s’infuria e viene ammonito: “Ma ce l’ho con mio padre”. Scene surreali a Buenos Aires Francisco Cerundolo si è arrabbiato con il papà costretto agli straordinari sugli spalti, dovendo seguire contemporaneamente lui e il fratello JuanMa. Si è sentito disturbato il maggiore dei Cerundolo che ora sarà impegnato nel derby. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

Il torneo di Buenos Aires ha regalato scene curiose con protagonisti i fratelli Cerundolo. Francisco e Juan Manuel, rispettivamente numero 28 e 139 del ranking, hanno giocato e vinto in contemporanea le loro partite contro Luciano Darderi e Burruchaga. Il papà dei due tennisti è stato costretto agli straordinari, sugli spalti e non sono mancati i problemi.

I fratelli Cerundolo giocano e vincono in contemporanea a Buenos Aires

In un video pubblicato sul canale ufficiale dell'Open d'Argentina si può vedere Cerundolo senior fare avanti e indietro sulle tribune per cercare di seguire i figli, impegnati sui campi adiacenti. Le cose per papà Alejandro non sono però filate proprio lisce e di conseguenza si è dovuto dare una regolata per non disturbare Francisco. Dopo un punto di quest'ultimo con Luciano Darderi, si è sentito chiaramente un incitamento del padre che però era diretto all'altro figlio che giocava nel campo accanto "Vamos Juanma".

Francisco Cerundolo ha richiamato il papà, l'arbitro lo ha ammonito

Il maggiore dei fratelli Cerundolo a quel punto si è girato verso gli spalti e ha urlato "Puoi stare zitto?". Una frase che ha spinto il giudice di sedia a prendere provvedimenti: warning per Francisco Cerundolo, ammonito per la sua reazione contro gli spalti. L'ufficiale non si è reso conto che in realtà Fran ce l'aveva con suo padre, situazione che avrebbe potuto scongiurargli il richiamo. E infatti il giocatore ha spiegato all'arbitro: "Ma è mio padre". Nonostante tutto, zero polemiche e concentrazione massima per portare a casa la partita contro Luciano Darderi.

E chissà che succederà ora, in occasione del derby tra i Cerundolo in programma nel prossimo turno del torneo di Buenos Aires. Infatti Francisco e Juan Manuel per uno scherzo del tabellone si affronteranno negli ottavi di finale, per quello che è un duello fratricida. Il vincitore poi potrà volare ai quarti con il rischio concreto di un incrocio con la testa di serie numero uno Zverev, che prima però dovrà incrociare Lajovic. Nei due precedenti ad imporsi è stato Fran. Sarà durissima per papà Alejandro.