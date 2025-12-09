Casper Ruud subissato di fischi a Londra: gli è bastato nominare una squadra di calcio

Tennis
Casper Ruud ha perso domenica scorsa la finale dell'atto conclusivo dell'Ultimate Tennis Showdown 2025, un circuito di tornei esibizione con regole diverse dal tennis tradizionale e più votate allo spettacolo (match divisi in quattro tempi della durata di otto minuti, vince il quarto chi fa più punti e in caso di 2-2 si aggiudica il parziale chi fa due punti consecutivi, inoltre il pubblico non è tenuto all'obbligo del silenzio totale). Il successo è andato ad Alex de Minaur, ma ci sono stati applausi per tutti, tranne che in un frangente: è stato quando Ruud ha nominato – nell'arena di Londra dove si sono giocate lo scorso weekend le gare dell'UTS Grand Final – la squadra di calcio per cui fa il tifo. Il 26enne norvegese è stato subissato di fischi.

Casper Ruud svela di tifare per il Liverpool: il pubblico di Londra lo fischia sonoramente

"Liverpool", ha scandito Ruud senza alcuna esitazione. Il pubblico londinese non l'ha presa benissimo, visto che tra i sostenitori di Arsenal, Chelsea e Tottenham (solo per citare le squadre più importanti della capitale) i Reds non sono esattamente popolari, per usare un eufemismo. Casper dal canto suo ha scherzosamente assecondato i fischi, facendo il gesto del pollice verso.

Ruud ha chiuso la stagione al numero 12 del ranking ATP e non può dirsi soddisfatto, lui che è stato il secondo giocatore al mondo nel 2022: "Non è stato proprio quello che speravo, ma mi dà la motivazione per la prossima stagione per cercare di tornare nella Top 10. Nel complesso ho vinto due tornei quest'anno e il mio titolo più importante a Madrid, quindi non posso essere troppo deluso. Ora ho avuto un po' più di tempo per allenarmi e prepararmi durante la off-season, quindi spero di poter tornare alla stessa forma di un paio di anni fa".

Il norvegese può guadagnare molti punti subito all'inizio del 2026, visto che all'Australian Open, che inizierà il prossimo 12 gennaio, deve difendere quasi niente, essendo uscito già al secondo turno nel 2025.

