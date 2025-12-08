Alex de Minaur trionfa in una esibizione giocata con regole alternative e vince una cifra astronomica

Nell'intermezzo tra una stagione e l'altra molti tennisti giocano delle ricche esibizioni. Non lo fanno solo i numeri 1, come Alcaraz e Sabalenka che negli Stati Uniti nel weekend sono stati protagonisti, ma anche tennisti di medio grande livello. Alex de Minaur a Londra nella finale dell'UTS battendo Casper Ruud si è portato a casa più di mezzo milione di euro, vinti giocando cinque partite rapidissime. Perché nell'UTS si gioca un tennis con regole differenti, una versione più frenetica con un'atmosfera caotica e chiassosa, una tennis rock'n roll.

De Minaur batte Ruud e vince l'UTS

Il ‘Demone' in vacanza non ci è andato ancora. Prima voleva chiudere in bellezza l'UTS, l'esibizione ideata dal coach francese Patrick Mouratoglou. A Londra de Minaur ha vinto contro Machac e Mannarino nel girone, poi ha perso da Rublev prima di battere in semifinale Humbert. Rublev invece è stato battuto da Ruud. La finale è finita 3 a 1 per de Minaur che si è aggiudicata l'esibizione che ha un format molto particolare.

L'UTS prevede quarti mini-set ognuno della durata di otto minuti ciascuno, chi fa più punti in quei quattro in ognuno di quei mini-set vince. Per questo i risultati finali sono di 3-0 o 3-1, in caso di parità (2-2) si gioca il sudden death che vince chi ottiene due punti consecutivi.

Montepremi altissimo per de Minaur

Alex de Minaur aveva già vinto questa esibizione, che volutamente si distacca dalle regole tradizionali del tennis e che sperimenta nuove regole. In ogni caso in questa edizione il montepremi era molto più alto. Per l'australiano 640 mila dollari, che in euro fanno 550 mila euro. Una cifra di per sé enorme, e che è singolarmente più alta di ogni evento al quale l'australiano, che ha chiuso la stagione tra i primi 7 della classifica ATP, in quest'ultima annata regolare. Nemmeno agli US Open, quando giunse ai quarti, guadagnò così tanto. Solo giocando le Finals di Torino aveva incassato di più, oltre 700 mila dollari, ma quello è un torneo a parte, il più ricco in assoluto.