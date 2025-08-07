Carlos Alcaraz senza tennis non si diverte: “Tre settimane a casa mi hanno annoiato”

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si sono ritrovati a Cincinnati. Hanno chiacchierato, sorriso, scherzato e parlato delle loro vacanze. Sinner è stato più abbottonato, Alcaraz ha detto di essersi divertito, ma tre settimane lontano dai campi lo hanno annoiato.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner di nuovo insieme a Cincinnati, e chissà se si ritroveranno uno di fronte all'altro in finale, pure lì nell'Ohio, e sarebbe la quarta finale di fila tra loro. La reunion non è passata inosservata. L'affetto tra i due campioni del tennis traspare, si vede, netto, e lo scambio di battute è stato sincero, genuino. Le risposte che si sono date alle rispettive domande è stato bellissimo. Alcaraz ha fatto capire che senza tennis non si è divertito tanto.

Lo scambio di battute di Alcaraz e Sinner sul post Wimbledon

Due vecchi amici che si ritrovano dopo le vacanze. Jannik e Carlos, che vedendoli in quel video tutto possono sembrare che i due migliori tennisti del pianeta che sono pronti a darsi battaglia per i tornei più importanti: quest'anno sono stati finalisti assieme a Roma, al Roland Garros e a Wimbledon. Al "Cosa hai fatto dopo le vacanze?" di Alcaraz, Sinner ha risposto: "Niente di speciale".

"Bello, ma mi sono annoiato"

Il numero 1 ATP ha giocato a specchio facendo la stessa domanda all'amico che sorridendo ha detto: "Niente di particolare. Sì, ero a casa. Ho trascorso due settimane a casa e una settimana nel sud della Spagna. È stato bello, ma in queste tre settimane d'estate a casa mi sono annoiato. Almeno ho potuto rivedere tutti i miei amici e tutte quelle persone che non avevo visto l'anno scorso".

La lotta per il numero 1 della classifica ATP

Insomma, belle le vacanze, bello rivedere i vecchi amici, ma tutte quelle settimane lontane dal campo da tennis hanno un po' annoiato Alcaraz, che evidentemente sarà più carico mai nel torneo di Cincinnati. Carlos in questo torneo ha la possibilità di ridurre il gap con Sinner nella classifica ATP. Il campione di Parigi non ha praticamente nulla da difendere in questi due tornei estivi, l'altro gli US Open. Mentre Jannik difende i titoli vinti un anno fa, ed ha in scadenza due cambiali pesantissimi e in totale tremila punti.