Camila Giorgi continua a vincere sull'erba di Eastbourne. La tennista italiana, che recentemente ha saputo che parteciperà ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, si è qualificata per le semifinali del torneo e lo ha fatto dopo aver sconfitto la numero 4 della classifica mondiale Aryna Sabalenka. Un successo prestigioso che avvicina Giorgi alla top 50 e che le dà grande fiducia in vista del torneo di Wimbledon che inizierà lunedì prossimo. Nel torneo maschile si è qualificato per le semifinali invece Lorenzo Sonego, fuori invece Seppi.

Camila Giorgi in semifinale a Eastbourne, sconfitta Sabalenka

L'erba è la superficie prediletta dell'italo-argentina che si trova a suo agio sui prati, nel torneo di Eastbourne l'italiana ha vinto un match importante contro Sabalenka, 4a giocatrice al mondo. E Giorgi lo ha vinto giocando due set di alto livello e ha potuto permettersi di prendersi anche una pausa nel set centrale. Con il punteggio di 7-6 0-6 6-4 Giorgi passa alle semifinali in cui affronterà Anett Kontaveit, che sul filo ha sconfitto Viktorija Golubic. Adesso il torneo è aperto a tutti i risultati e la tennista italiana può anche sognare in grande.

Sonego vince nel torneo maschile, Seppi ko

A Eastbourne, sulla costa inglese, giocano anche gli uomini. Il torneo è di buon livello, non ci sono stelle, ma sull'erba i valori sono molto diversi. Lorenzo Sonego è la testa di serie numero 1 ed ha raggiunto brillantemente le semifinali, ha battuto in due partite Bublik (6-1 7-5). C'era la possibilità di vedere un derby tutto italiano, ma Seppi è stato battuto a sorpresa da Max Purcell, giocatore classificato oltre la 200esima posizione mondiale, ma che ha una buona attitudine sull'erba ed è pure un ottimo doppista.

I risultati dei quarti femminili di Eastbourne: Giorgi b Sabalenka 7-6 0-6 6-4, Kontaveit b Golubic 2-6 7-6 7-5. I risultati dei quarti maschile di Eastbourne: Sonego b Bublik 6-1 7-5; Purcell b Seppi 6-4 1-6 6-4.