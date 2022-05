Camila Giorgi sbatte contro il muro russo e saluta il Roland Garros: la Kasatkina vola ai quarti Camila Giorgi esce agli ottavi del Roland Garros in virtù della sconfitta contro Daria Kasatkina. L’Italia del tennis femminile ora spera in Martina Trevisan che ai quarti affronterà la Fernandez.

A cura di Marco Beltrami

Si ferma agli ottavi l'avventura di Camila Giorgi al Roland Garros 2022. La giocatrice italiana, 28a testa di serie e numero 30 del mondo, ha sbattuto contro il muro rappresentato da Daria Kasatkina. La russa, 20a nel ranking WTA, si è imposta con un perentorio 6-2, 6-2 nel primo match del programma odierno. Un risultato troppo pesante per Camila, che ha perso tantissimi game ai vantaggi soprattutto nel primo parziale e nella fase iniziale del secondo, e ha dovuto fare i conti con la grande regolarità dell'avversaria. A rappresentare l'Italia nel tabellone femminile rimane solo Martina Trevisan, che domani ai quarti affronterà la Fernandez.

Confermato dunque il pronostico sulla terra rossa del campo Suzanne Lenglen di Parigi, con la Kasatkina che ha fatto valere la sua miglior classifica e conquistato il bis dopo il precedente successo ottenuto a Lione nel 2020. La giocatrice russa ha sbagliato molto meno rispetto alla sua avversaria, che come al solito ha provato a tirare tutto per un braccio di ferro da fondo con poche variazioni nella velocità di palla. Merito della classe 1997 è stato quello di essere più cinica nei momenti decisivi, come confermato dai diversi game conquistati ai vantaggi, soprattutto nel primo set vinto 6-2.

Certo Camila ha messo a segno i punti più belli della sfida, ma anche nel secondo parziale dopo aver incassato un break in avvio non ha sfruttato la possibilità di ricambiare il favore sciupando due occasioni. Ecco allora poi il relativo crollo con la Kasatkina che ha allungato, fino a chiudere con un altro 6-2, abbastanza rapidamente.

Ora ai quarti sfiderà una tra la Kudermetova e la Keys, in un match in cui partirà nuovamente con il pronostico dalla sua parte. Per l'Italia appuntamento nel tardo pomeriggio con Sinner, che sfiderà Rublev agli ottavi, e a domani con Martina Trevisan che se la vedrà contro la promettente canadese Fernandez.