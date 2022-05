Sinner-Rublev oggi al Roland Garros 2022, dove vedere gli ottavi in TV e diretta streaming Jannik Sinner affronta Andrey Rublev negli ottavi di finale del Roland Garros. Sinner e Rublev scenderanno in campo nel tardo pomeriggio. Chi vincerà sfiderà Medvedev o Cilic. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Eurosport.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner affronta oggi Andrey Rublev negli ottavi di finale del Roland Garros. Il tennista altoatesino ha la possibilità di tornare dopo un anno e mezzo nei quarti. La sfida non è semplice, ma certo che Jannik ha le capacità per battere il tennista russo, testa di serie numero 7 del tabellone. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV da Eurosport. Il match inizierà nel tardo pomeriggio italiano.

Roland Garros, dove vedere Sinner – Rublev in TV e streaming

I diritti televisivi del Roland Garros li detiene Eurosport, canale visibile sia da parte degli abbonati Sky, ai canali 210 e 211, che da quelli di DAZN. L'incontro tra Sinner e Rublev si potrà seguire anche in diretta streaming, lo potranno fare gli abbonati di Sky utilizzando Sky Go, quelli di DAZN, ma anche quelli di Now. Infine lo streaming è disponibile anche sul Player di Eurosport.

Sinner al Roland Garros oggi, orario e programma della partita contro Rublev

Sarà il quarto match sul Suzanne Lenglen quello disputeranno Jannik Sinner e Andrey Rublev. Il programma è molto ricco e inizierà con la sfida Giorgi e Kasaktina, il primo match tra Italia e Russia tra quelli odierni, a seguire scenderanno in campo Ruud-Hurkacz e poi Begu-Pegula. Poi toccherà a Sinner. Quindi è difficile capire quale sarà l'orario d'inizio. Ma è certo che si giocherà nel tardo pomeriggio, ma se i match andranno molto per le lunghe Sinner-Rublev potrebbero scendere in campo in prima serata, cioè dopo le 20.

Il tabellone di Sinner, il possibile avversario dei quarti di finale

Jannik Sinner è stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone ed ha evitato così i tre favoriti: Djokovic, Nadal e Alcaraz. Sinner giocherà oggi contro Rublev, numero 7 del tabellone, e in caso di vittoria potrebbe sfidare un altro giocatore russo e cioè Daniil Medvedev, la testa di serie numero 2 che in serata se la vedrà con Marin Cilic.

I precedenti tra Sinner e Rublev

Tre confronti diretti e due vittorie per Sinner, che ha vinto le due sfide disputate sulla terra battuta. Rublev si è imposto nella prima sfida, ma Jannik si ritirò dopo appena tre giochi a Vienna nel 2020. L'azzurro si è imposto sia nel torneo di Barcellona del 2021 che soprattutto negli ottavi di finale di Montecarlo, match disputato lo scorso aprile.