Camila Giorgi rompe il tabù Davis in rimonta: è ai quarti del WTA Birmingham 2022 Seconda vittoria per Camila Giorgi al torneo WTA 250 di Birmingham: battuta la statunitense Lauren Davis e staccato il pass per i quarti di finale. Ora sfiderà la vincente tra Haddad Maia e Frech.

A cura di Vito Lamorte

Camila Giorgi rompe il tabù Lauren Davis e si qualifica per i quarti di finale del torneo WTA 250 di Birmingham. L’azzurra è riuscita a battere l’americana in rimonta con il punteggio di 3-6 7-5 6-2. in due ore e 24 minuti. Il prossimo appuntamento la vedrà di fronte ad una tra la brasiliana Beatriz Haddad Maia e la polacca Magdalena Frech.

La numero 26 al mondo e testa di serie numero 3 del torneo inglese si è meritata la vittoria contro un'atleta come la Davis, numero 103 della classifica, che l'aveva sempre battuta nei quattro precedenti con una bellissima rimonta.

La prima a muovere per prima il punteggio è l'americana, che riesce ad imporsi con un ottimo approccio e sfruttando qualche distrazione della Giorgi, che non perde la testa ed è abbastanza puntuale nelle risposte fino al calo nella fase finale del primo set.

La 30enne azzurra è riuscita a non perdere la calma dopo il colpo subito e ha reagito bene all'inizio del secondo parziale, trovando il break ai vantaggi nel game d’apertura. Tutto va a gonfie vale e la situazione sembra sotto controllo finché Camila Giorgi abbassa la tensione e spegne la luce: un pessimo sesto gioco vede la Davis di nuovo in partita. Dopo aver ripreso di nuovo le redini della situazione, all’11° game la Giorgi si ritrova avanti 0-40 ma le basta la seconda palla break per concretizzare e archiviare il 7-5 nei confronti dell’americana pochi minuti dopo.

Qualche problema si è riscontrato in merito al servizio oggi per la tennista nata a Macerata, visto che ha commesso 13 doppi falli nel match, con un unico ace (12-9 per Davis) a fare da contraltare; e l’ha messa in campo appena nel 44.2% dei casi.

Camila Giorgi ha mostrato qualche difficoltà nei primi due parziali ma è riuscita a prendersi il terzo set senza troppe difficoltà e ha dimostrato comunque che quando è connessa nel match al 100%, può essere un'avversaria ostica per qualunque avversaria su questa superficie.