Camila Giorgi in semifinale nel Masters 1000 di Montreal: due set a zero a Cori Gauff Splendida vittoria nella notte italiana per Camila Giorgi nel Masters 1000 di Montreal. La 29enne tennista marchigiana ha battuto nei quarti di finale la giovane statunitense Cori Gauff, col punteggio di 6-4/7-6(2). È la prima semifinale in carriera in un Masters 1000 per la Giorgi, che adesso affronterà un’altra americana, Jessica Pegula, numero 30 al mondo.

A cura di Paolo Fiorenza

Continua lo splendido Open del Canada di Camila Giorgi: la tennista marchigiana ha sconfitto nella notte la giovanissima enfant prodige statunitense Cori Gauff qualificandosi per le semifinali del Masters 1000 di Montreal. Un successo netto, per due set a zero, col punteggio di 6-4/7-6 (2). Adesso la Giorgi è attesa dal match contro un'altra giocatrice americana, Jessica Pegula.

È percorso netto per la tennista di Macerata a Montreal: nessun set perso fino alle semifinali e la dimostrazione di una ritrovata eccellenza, di cui già si era avuta contezza alle Olimpiadi di Tokyo, quando l'italiana si era fermata ai quarti di finale. Contro la Gauff, rampantissima numero 24 al mondo e 15sima testa di serie del torneo, la Giorgi nel primo set ha piazzato il break decisivo nel quinto gioco, difendendolo fino al termine del parziale senza concedere neanche una palla break e chiudendo 6-4 al primo set point.

All'inizio del secondo set, c'è stata la reazione dell'americana, che si è portata sul 3-0. La Giorgi ha recuperato il break al quinto gioco ed è poi andata a servire due volte per il match sul 5-4 e sul 6-5, vedendosi annullare due match point e ribrekkare altrettante volte portando la sfida al tie-break. La ragazza allenata da papà Sergio è stata brava a non accusare il colpo, dominando il tie-break per 7-2 e chiudendo la sfida dei quarti di finale in un'ora e 41 minuti.

Per lei è la 16sima semifinale in carriera, la prima in un Masters 1000. Jessica Pegula, numero 30 al mondo, è l'ultimo ostacolo prima della finale. La marchigiana farà un bel balzo nella classifica WTA dall'attuale numero 71. Nell'altra parte del tabellone di Montreal si affronteranno invece la bielorussa Aryna Sabalenka, testa di serie numero 1 del torneo e terza giocatrice al mondo, e la ceca Karolina Pliskova.