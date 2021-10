Camila Giorgi domina, lascia due game a Rus e si qualifica per le semifinali di Tenerife Camila Giorgi ha agevolmente sconfitto Arantxa Rus e ha ottenuto la qualificazione per le semifinale del torneo WTA 250 di Tenerife. Successo netto per Giorgi che si è imposta con il punteggio di 6-1 6-1 e ora attende la vincitrice del match tra Osorio e Zheng. L’altra semifinale la disputeranno Cornet-Li.

A cura di Alessio Morra

Camila Giorgi si è qualificata per le semifinale del torneo di Tenerife. La tennista italiana ha lasciato solo due game all'olandese Arantxa Rus. Sabato Giorgi sfiderà la vincente dell'ultimo quarto di finale quello che disputeranno Osorio e Zheng. L'altra semifinale è Cornet-Li. L'azzurra è la tennista con la classifica migliore ancora in tabellone ed ha la grande chance di vincere il secondo titolo WTA 2021 dopo l'Open del Canada, conquistato lo scorso agosto.

Giorgi liquida Rus e passa in semifinale a Tenerife

Non c'è stata storia nel quarto tra Giorgi e Rus. Camila parte forte infila cinque giochi di fila e si prende il primo set dopo 28 minuti di gioco. Il 6-1 dà ulteriore forza all'atleta di origini argentine che continua a martellare da fondo e non lascia respirare Rus che si impegna, ci prova, ma non riesce a tenere il ritmo dell'italiana che dopo 1 ore e 3 di minuto di gioco alza le braccia al cielo e festeggia il successo, ottenuto con il punteggio di 6-1 6-1.

Giorgi ha vinto in poco più di un'ora, ha faticato poco e ora attende il nome dell'avversaria della semifinale, che sarà una tra Osorio e Zheng. Guardando i nomi delle semifinaliste si capisce che se l'italiana giocherà sui suoi livelli, come ha fatto fin qui e in particolar modo nei quarti con Rus, potrà portare a casa il titolo WTA 250 di Tenerife, sarebbe il secondo della stagione e le darebbe la possibilità di scalare la classifica. Nelle ultime settimane del 2021 Giorgi ha la possibilità di entrare nelle prime 30 della classifica, ha bisogno di guadagnare posizioni per essere testa di serie agli Australian Open, il primo Slam della prossima stagione.

I risultati dei quarti del torneo WTA di Tenerife: Cornet b Schmiedlova 6-3 6-3, Ann Li b Begu 7-5 7-5, Giorgi b Rus 6-1 6-1.