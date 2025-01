Bolelli e Vavassori oggi in finale di doppio agli Australian Open, orario e dove vederla in tv e streaming

video suggerito

Simone Bolelli e Andrea Vavassori giocano oggi la finale degli Australian Open 2025 contro il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Hanry Patten. È la seconda consecutiva: andranno in campo non prima delle 11:00, considerato che prima di loro è prevista la finale del singolare femminile tra Aryna Sabalenka e Madison Keys. Il duo azzurro avrà di fronte avversari molto forti: nella speciale classifica del ranking Atp occupano il 4° e il 5° posto davanti alla coppia italiana (10° e 11°).

Il bilancio dei precedenti è di assoluta parità e fa riferimento alle partite disputate nella scorsa stagione a Wimbledon e a Pechino. Nell'ultimo atto del torneo Bolelli e Vavassori proveranno a conquistare la prima vittoria di coppia in uno Slam, cancellando le sconfitte subite nel 2024 in Australia e al successivo Roland Garros.

A che ora giocano Bolelli e Vavassori oggi agli Australian Open: orario e programma

La partita di Bolelli e Vavassori contro Heliovaara e Patten è la seconda nel calendario di giornata e prevista non prima delle 11:00. Alle 9:30, infatti, la Rod Laver Arena ospiterà la finale del singolare femminile tra la bielorussa Sabalenka (che in semifinale ha battuto Paola Badosa) e l'americana Keys (che ha eliminato la favoritissima Iga Swiatek).

Dove vedere Bolelli e Vavassori contro Heliovaara e Patten in diretta TV e streaming

Non è prevista diretta in chiaro per la finale del doppio maschile Bolelli/Vavassori contro Heliovaara/Patten. A vederla in diretta tv saranno solo gli abbonati a Sky che potranno assistere al match sintonizzandosi su Eurosport 1 (canale 210) e disponibile anche sull'app Sky Go. In streaming – sempre se utenti registrati – la finalissima per il titolo sarà trasmessa anche su NOW

Gli Australian Open sono trasmessi da Eurosport, visibile ai canali 210 e 211 del telecomando Sky e disponibili sull'app Sky Go. Il torneo è visibile in streaming e in pay-per-view su NOW, DAZN, e Discovery+.

Il ranking di Heliovaara e Patten e i precedenti con Vavassori e Bolelli

La posizione nel ranking Atp di Heliovaara e Patten: il finlandese e il britannico occupano la 4ª (6275 punti) e la 5ª posizione (6255) nella classifica live ufficiale (qui la graduatoria aggiornata) qualche grandi più in alto rispetto al duo azzurro, Bolelli/Vavassori (10° e 11° posto, con lo stesso numero di punti 5990). Quanto ai precedenti, il bilancio è di una vittoria a testa, entrambe risalenti alla scorsa stagione: al primo turno di Wimbledon il successo andò a Heliovaara e Patten (2-0, 6-3/6-4); a prevalere in finale a Pechino furono Bolelli e Vavassori (2-1, 4-6/6-3/ 10-5).