Sabalenka fa ironia sul segreto di Sinner, dormire 10 ore a notte: "Pensavo fosse un altro" La tennisa bielorussa ha scherzato dopo aver conquistato la finale degli Australian Open. Ha rivelato anche cosa fa prima e dopo una partita: "Non quello che fa Jannik…".

Aryna Sabalenka è in finale degli Australian Open 2025. È la terza consecutiva, ci è arrivata battendo la sua amica/nemica Paula Badosa che ha consolato per la sconfitta e con la quale ha anche scherzato subito dopo il match. Le ha promesso di portarla a fare shopping e di pagarle tutto quel che vuole… magari non proprio tutto tutto. "Le metterò un limite perché può impazzire…", dice la campionessa bielorussa che al big match per il titolo arriva da campionessa in carica.

Lei come Jannik Sinner, che venerdì si giocherà contro Ben Shelton la possibilità di lottare ancora una volta per la conquista del primo slam della stagione. La ‘tigre'e la ‘volpe' (sì, sono conosciuti anche così dai tifosi) finora sono andati a braccetto: entrambi al comando delle rispettive classifiche, nel 2024 hanno ‘condiviso' una serie di premi. Oltre all'Open dall'altra parte del mondo anche i tornei di Cincinnati, l'US Open, Wuhan/Shanghai.

La curiosa coincidenza li accomuna, a dividerli è il modo differente in cui recuperano le energie, raccolgono la concentrazione, trascorrono la routine pre-gara. Ognuno ha i propri tempi, abitudini, segreti. Quello di Sinner è divenuto ormai di dominio pubblico poiché è stato lui stesso a parlarne, spiegando quanto sia importante per lui il riposo ristoratore. Un buon sonno è fondamentale, il numero uno al mondo ama dormire tanto (lo ha confermato anche il suo coach, Vagnozzi, rivelando un aneddoto particolare al riguardo): ritiene che sia il modo più salutare per aiutare il corpo e la mente a riprendersi dallo sforzo e dallo stress agonistico così da aiutarlo a essere sempre competitivo.

Quando Jelena Dokic fa notare questo dettaglio a Sabalenka durante le interviste, le strappa un sorriso e una battuta ironica sulle consuetudini di Sinner. "Il suo segreto è dormire dieci ore a notte? Davvero… pensavo ne avesse un altro, che il suo segreto fossero le carote". Poi si fa seria e parla di sé. "Scherzi a parte – ha aggiunto – se dormissi per così tanto tempo credo non sarei in grado di svegliarmi. Dieci ore sono davvero tante per me".

Cosa fa la bielorussa per ristabilirsi? Stare tanto tempo in braccio a Morfeo non è la cosa che preferisce. "Il mio segreto è un frullato di proteine e dormire dalle 7 alle 9 ore". Consuma una barretta proteica e beve del caffè prima del match poi, posata la racchetta e tolta la divisa da gioco, sa cosa le fa bene e come rilassarsi. "Il giorno dopo le partite provo a divertirmi mettendo da parte il tennis. E sì, mi dedico anche a fare un po' di shopping". Badosa è giù che l'aspetta.