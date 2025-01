video suggerito

Sabalenka batte Badosa e prova a farsi perdonare: "Faremo shopping, ma le metterò un limite di spesa" Aryna Sabalenka e Paula Badosa sono grandi amiche. Sui social si parla di 'Sabadosa' da tempo. Sabalenka ha vinto la semifinale degli Australian Open e dopo la partita ha provato a consolare la spagnola: "Andremo a fare shopping, pagherò io, ma metterò un limite di spesa, altrimenti impazzisce".

A cura di Alessio Morra

Aryna Sabalenka e Paula Badosa si sono sfidate in semifinale agli Australian Open. Le due grandi amiche una contro l'altra in una partita importante. Ha vinto la favorita, che difenderà il titolo sabato in finale. Una partita equilibrata, che non è stata mai in discussione. Tutto il vero e sincero affetto lo si è visto negli spogliatoi e già alla fine della semifinale, quando Sabalenka nell'intervista a bordo campo ha scherzato dicendo che spera di mantenere l'amicizia con Badosa e le ha promesso un giro di shopping assieme, pagato.

Sabalenka in finale agli Australian Open

Badosa parte bene, fa subito il break, ma viene recuperata e finisce per perdere in due set. Si chiude 6-4 6-2. Sabalenka in finale contro Keys o Swiatek, favoritissima. Durante l'incontro c'è stato anche un momento di ilarità, quando entrambe hanno sorriso per una goffa e sfortunata caduta di Badosa.

Sabalenka e Badosa sono grandi amiche

Al termine dell'incontro Sabalenka ha parlato nell'intervista realizzata sul campo. La bielorussa ha risposto in prevalenza a domande sulla loro amicizia: "Abbiamo deciso di metterla da parte durante la partita. Entrambe volevamo raggiungere la finale, era il nostro sogno. Spero sia ancora mia amica".

La promessa della numero 1 a Badosa: "Faremo shopping insieme e pagherò io"

Quella frase l'ha detta con il sorriso e ha permesso a Jelena Dokic, che la intervistava, di incalzarla e la numero 1 simpaticamente ha detto: "Prometto a Paula che andremo a fare shopping e pagherò tutto quello che vuole. Anzi, no. Le metterò un limite perché può impazzire. Spero che resti qui così potremo andare a fare shopping insieme".

Il video del post partita tra Badosa e Sabalenka

Chissà se quelle parole gliele ha anche dette una volta incontrata negli spogliatoi. Di sicuro, Sabalenka ha provato a consolare l'amica Paula Badosa, che ha ottenuto il miglior risultato di sempre in un torneo Slam. E a guardare il video postato dall'account degli Australian Open si può dire che l'amicizia è rimasta intatta.

Sabalenka sul cemento è quasi imbattibile, si è qualificata per la finale degli Australian Open per il terzo anno consecutivo. La bielorussa ha raggiunto le finali negli ultimi cinque Slam sul cemento (tre a Melbourne e due a New York).