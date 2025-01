video suggerito

Bolelli e Vavassori ancora in finale gli Australian Open, sabato la sfida con Heliovaara e Patten Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati per la seconda volta consecutiva per la finale degli Australian Open. Il duo italiano sabato mattina giocherà la finale contro Heliovaara/Patten.

A cura di Alessio Morra

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono ancora in finale agli Australian Open. I due tennisti italiani hanno sconfitto Goeransson e Verbeek e sabato giocheranno contro Heliovaara e Patten. Seconda finale di fila per gli azzurri, che hanno iniziato il 2025 vincendo il torneo di Adelaide. E domani tocca a Sinner.

Bolelli e Vavassori in finale a Melbourne per la seconda volta

Erano favoritissimi Bolelli e Vavassori ma il duo svedese – olandese avevano eliminato i numeri 1 Arevalo/Pavic. Goransson e Verbeek partono forte vincono il primo set 6-2, ma poi vengono raggiunti e superati da Bolelli e Vavassori, che si impongono 6-3 6-4. Un traguardo straordinario per i due italiani, che ottengono la seconda finale consecutiva a Melbourne, per Bolelli è la terza (la prima la vinse in tandem con Fognini).

Quando si gioca la finale con Bolelli e Vavassori

Sabato nella tarda mattinata, in ogni caso dopo la finale femminile, Bolelli e Vavassori andranno a caccia del titolo. Il traguardo è già straordinario, ma naturalmente c'è tanta voglia di conquistare il primo Slam della carriera in tandem, che darebbe ulteriore lustro a una coppia che da un anno e mezzo a questa parte fa parte del gotha del doppio.

Bolelli/Vavassori in finale contro Heliovaara/Patten

Il bolognese e il torinese proveranno a diventare la terza coppia italiana a vincere un titolo Slam dopo Pietrangeli/Sirola (Roland Garros 1959) e Bolelli/Fognini (Australian Open 2015). Per farlo dovranno sconfiggere in finale il duo formato dal finlandese Helioevaara e dall'inglese Patten, che al super tie-break hanno battuto Krawietz e Putz. Heliovaara/Patten sono una coppia di alto livello, presenti nella top ten nonché campioni a Wimbledon lo scorso luglio.