Bolelli e Valvassori in finale di doppio agli Australian Open, orario e dove vederla in TV e streaming Simone Bolelli e Andrea Vavassori scenderanno in campo nella finale del torneo di doppio degli Australian Open. I due tennisti italiani sabato 27 gennaio sfideranno Bopanna e Ebden. Diretta TV su Eurosport.

A cura di Alessio Morra

L'Italia del tennis non è rappresentata solo da Jannik Sinner. Perché Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono in finale nel torneo di doppio degli Australian Open e proveranno a vincere il primo titolo Slam del 2024. I due italiani sfideranno Bopanna e Ebden, coppia favorita per classifica, nella finale che si disputerà sabato 27 gennaio. L'incontro non inizierà prima delle 12 ora italiana.

Australian Open, a che ora giocano Bolelli e Vavassori: orario e programma

Sabato 27 gennaio è la giornata dedicata principalmente alla finale del torneo del singolare femminile. Quindi dalle ore 9.30 occhi puntati sulla campionessa in carica, nonché favoritissima, Aryna Sabalenka e Zheng, giunta molto a sorpresa in finale. L'incontro in ogni caso non si può considerare chiuso in partenza. Al termine, e quindi anche dopo la premiazione, in un orario che non può essere definito, ma che non potrà mai essere prima delle ore 12. Probabile che la la finale del torneo di doppio con protagonisti i due giocatori italiani possa iniziare anche alle ore 13.

Dove vedere Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden in diretta TV e streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono dunque qualificati per la finale degli Australian Open. I due tennisti italiani affronteranno in finale la coppia numero due secondo tabellone, ma in realtà già numero uno in pectore, quella formata dall'indiano Bopanna, che a 43 anni diventerà il più ‘vecchio' numero uno, e l'australiano Ebden. L'incontro si potrà seguire in diretta TV su Eurosport, canale visibile su Sky. Streaming possibile con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.

I precedenti tra Bolelli/Vavassori e Bopanna/Ebden

Sono doppisti di lungo corso Bopanna e Ebden, così come Bolelli. Vavassori è il più giovane dei quattro. Con queste formazioni non si sono mai incontrati. Bolelli fa coppia fissa da poco con Vavassori, mentre Bopanna e Ebden si sono uniti nel 2023 e hanno conseguito risultati di altissimo livello, questa per loro sarà la seconda finale Slam consecutiva, dopo quella degli US Open.

Bolelli va a caccia del secondo titolo Slam, Vavassori del primo

Nel 2015 Simone Bolelli vinse in tandem con l'amico di sempre Fabio Fognini gli Australian Open. Un risultato straordinario che portò il tennis italiano sugli scudi. Quello è uno degli 11 titoli vinti da Bolelli, che a livello Slam torna in finale a 38 anni e a distanza di nove da quel titolo a Melbourne. Andrea Vavassori invece non era mai andato così avanti in un Major. Per il ventottenne tennista torinese sarà la settima finale in carriera, tre le ha vinte, le ultime (Halle e Umago) le ha perse in tandem con Bolelli.