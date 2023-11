Bocelli invita Federer sul palco e gli dedica un brano: Roger non trattiene le lacrime In occasione di un concerto a Zurigo Andrea Bocelli ha dedicato ‘Nessun dorma’, aria tratta dalla ‘Turandot’ di Puccini, a Roger Federer che ascoltandola si è commosso.

Prima che Novak Djokovic si prendesse tutti i record del tennis, c'era un solo numero uno incontrastato nel tennis e cioè Roger Federer, che poco più di un anno fa ha lasciato ufficialmente l'attività. Federer si vede spesso in giro per il mondo, ma in questi giorni era in Svizzera, dove ha assistito a un concerto di Andrea Bocelli e ascoltandolo da pochi centimetri non è riuscito a trattenere le lacrime. Le immagini di Federer che piange mentre ascolta il tenore hanno fatto il giro del mondo.

All'Hallenstadion di Zurigo si è esibito Andrea Bocelli, cantante che non ha bisogno di presentazione. Tra i suoi spettatori c'era anche Roger Federer, immenso tennista che ha vinto otto volte il torneo di Wimbledon. Le immagini che arrivano da Zurigo sono davvero commoventi. Si vede Federer sorridente salire sul palco invitato da Bocelli, che in inglese alla platea dice che sta per dedicare questo brano a un loro illustrissimo connazionale.

Roger gli si avvicina e lo abbraccia, si dicono qualcosa. L'ex tennista resta accanto al tenore che gli dedica ‘Nessun dorma‘, l'aria tratta dalla magnifica ‘Turandot‘ di Puccini, una delle opere più belle in assoluto.

Bocelli inizia a cantare, Federer è lì a un passo, si emoziona, nella sua testa probabilmente passano mille cose – pensa alla sua vita, quella personale, privata, ai suoi successi, alla scalata, magari anche a qualche sconfitta dolorosissima – e non riesce a trattenere le lacrime. L'elegantissimo Federer è sempre lì, accanto a Bocelli, e si commuove. Cerca di trattenere le lacrime, ma poi alla fine crolla e si commuove. La grande umanità di un campionissimo, un campione vero dentro e fuori dal campo, che ha sempre mostrato le sue emozioni.