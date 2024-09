Billie Jean King propone un cambio epocale nel tennis: “Basta con questi 30-15, usiamo 1,2,3 e 4”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

A 80 anni Billie Jean King è più che mai attiva e presente ai grandi eventi del tennis: l'ex numero uno al mondo e vincitrice di ben 39 titoli del Grande Slam tra singolare (12) e doppi, ha presenziato all'ultimo US Open e partecipato alla premiazione delle finaliste Sabalenka e Pegula. La campionessa – che dà il nome alla Coppa Davis femminile e la cui voce è sempre molto autorevole – recentemente ha pubblicato un video sul proprio profilo Twitter per proporre tre cambiamenti epocali per il tennis, in modo da renderlo soprattutto più fruibile per le nuove generazioni: tra questi, in primis un nuovo modo di tenere il conto dei punti e annunciarli da parte dell'arbitro, mandando in archivio i vari 15, 30 etc e rimpiazzandoli con 1,2,3 e 4.

Le tre proposte rivoluzionarie di Billie Jean King per cambiare il tennis

"La gente mi chiede sempre del futuro del gioco che tutti amiamo e quali cose cambierei se fosse nelle mie mani. Bene, ecco le mie riflessioni, alcune delle quali potrebbero sorprendervi – ha esordito così Billie Jean King nel filmato, iniziando poi proprio dal conto dei punti nei game – Non manterrei il tradizionale modo di segnare i punti. Penso che i nuovi tifosi che si avvicinano a questo sport, specialmente i più giovani, potrebbero non capire molto di cosa significhi 15-40 o 30-15. Quello che farei è segnare il punteggio in un modo più semplice: 1, 2, 3 e 4. Quindi, non importa cosa devi fare per vincere la partita con un possibile 2-2, se è necessario o meno un vantaggio di due punti. Quello che è chiaro è che eliminerei per sempre il 30-30 e tutte le denominazioni del genere".

Si passa poi alla seconda proposta della leggendaria campionessa, la personalizzazione delle magliette con cui i tennisti scendono in campo: "Ogni giocatore dovrebbe indossare il proprio nome e un numero sulla maglia. Perché? Perché in questo momento dobbiamo promuovere i nostri giocatori come si fa in altri sport. Guardate come si fa nel basket, nel football americano o nel baseball. Indossano tutti i loro nomi e numeri".

Billie Jean King ha fatto la storia del tennis e dello sport mondiale

Infine Billie Jean King vorrebbe eliminare tutte le partite al meglio dei cinque set, ovvero quelle che si giocano nei tornei maschili del Grande Slam, per motivi di parità salariale tra uomini e donne. La californiana del resto ha fatto della battaglia contro il sessismo nello sport e nella società uno dei motivi conduttori della propria vita: "Lasciate che tutti giochino al meglio dei tre set, così che tutti possano combattere per la stessa quantità di denaro, sia uomini che donne. Quello per cui si paga qui è il contenuto multimediale, quindi le donne potrebbero perderci perché il loro contenuto è molto più breve per non aver giocato cinque set".