Billie Jean King Cup, oggi Italia-Polonia in semifinale: orari e dove vederla in tv e streaming L’Italia affronta la Polonia nelle semifinali di Billie Jean King Cup 2024. Si parte alle ore 17. In campo prima Cocciaretto e poi Paolini-Swiatek, diretta in chiaro su Supertennis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Per il secondo anno consecutivo l'Italia è tra le prime quattro della Billie Jean King Cup, il più importante torneo di tennis femminile a squadre. Le azzurre, che lo scorso anno giunsero in finale, affronteranno oggi lunedì 18 novembre la Polonia, in una sfida vale un posto in finale, contro Gran Bretagna o Slovacchia. La semifinale che vedrà protagoniste anche Jasmine Paolini e Iga Swiatek prenderà il via alle ore 17. Gli incontri si potranno seguire in diretta TV in chiaro su Supertennis, e in streaming su SuperTenniX.

Italia-Polonia oggi in Billie Jean Cup: programma e orari tv

Le formazioni possono essere cambiate un'ora prima di ogni incontro. L'unica certezza riguarda la partita tra le due numero uno e cioè Jasmine Paolini e Iga Swiatek, numero 4 e numero 1 del mondo, che daranno vita al secondo singolare che orientativamente si terrà non prima delle ore 19. Prima toccherà alle numero due che dovrebbero essere Cocciaretto e Frech. Al termine dei singolare si terrà il doppio, ma solo se sarà decisivo.

ore 17:00: Cocciaretto-Frech

a seguire: Paolini-Swiatek

a seguire: Errani/Paolini-Linette/Swiatek

A che ora gioca Cocciaretto-Frech in Italia-Polonia: orario e dove vederla in TV

Cocciaretto dovrebbe essere scelta come seconda singolarista da Tathiana Garbin, mentre la candidata polacca sarà una tra Magda Linette e Magdalena Frech, che pare favorita. In ogni caso si comincia alle ore 17 con la diretta che andrà in onda su Supertennis, canale in chiaro, e in streaming su supertennis.tv e SuperTenniX.

Dove vedere Paolini-Swiatek in BJK Cup 2024

La partita principale di giornata sarà senz'altro Paolini-Swiatek, quella che è stata la finale dell'ultimo Roland Garros. La numero 4 e la numero 1 al mondo. Si prevede una gran battaglia a Malaga per il singolare che difficilmente inizierà prima delle ore 19, diretta in chiaro su Supertennis, streaming con supertennis.tv e SuperTenniX.

Billie Jean King Cup 2024, l'orario di Errani/Paolini per il doppio e dove vederla

Il programma di giornata terminerà con la gara di doppio, ma solo se sarà determinante. In caso di 2-0 per l'Italia o per la Polonia l'incontro sarà cancellato. In caso di parità al termine dei singolari per l'Italia scenderanno in campo le campionesse olimpiche Jasmine Paolini e Sara Errani contro il doppio polacco, ancora tutto da decidere. Se il doppio si terrà non inizierà prima delle ore 21.