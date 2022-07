Berrettini-Thiem a Gstaad, orario e dove vederla in tv: in palio un posto in finale Matteo Berrettini affronterà Dominic Thiem oggi nelle semifinali del torneo ATP 250 di Gstaad. L’incontro inizierà alle ore 11 e sarà trasmesso in diretta TV da Sky.

A cura di Alessio Morra

Matteo Berrettini affronta oggi Dominic Thiem nella semifinale del torneo di Gstaad, ufficialmente è la sfida di un torneo 250, ma in realtà questa potrebbe essere anche la finale o la semifinale di un torneo 1000 o di uno Slam, considerando le carriere e l'abilità dei due tennisti. Berrettini-Thiem si disputa oggi sabato 23 luglio, l'orario d'inizio è fissato per le 11. L'incontro si potrà seguire in diretta TV su Sky e in streaming su NowTV e SkyGo, in esclusiva per i rispettivi abbonati.

Berrettini ha già vinto questo torneo, quattro anni fa, ed è in serie aperta perché ha vinto le ultime 11 partite disputate, in mezzo il forfait a Wimbledon. Sulla carta è favorito, ma attenzione a Thiem, che per tanti anni è stato uno dei migliori giocatori sulla terra rossa, ha perso due finali del Roland Garros contro Nadal, ma ha vissuto un anno e mezzo molto travagliato. Il suo 2022 è stato un calvario fino alla scorsa settimana, quando è tornato a vincere due partite a livello ATP (non accadeva dal maggio 2021), qui in Svizzera ne ha vinte tre, è in fiducia e sa già giocare. Facile prevedere una bella partita.

Gstaad, a che ora gioca Berrettini oggi: orario e programma della partita contro Thiem

Il programma delle semifinali è molto semplice. Innanzitutto va detto che in Svizzera si comincia presto. Alle 11 scenderanno in campo Thiem e Berrettini, a seguire scenderanno in campo Ruud, testa di serie numero 1 e detentore del titolo, e Ramos/Jarry. Berrettini-Thiem si potrà seguire in diretta TV su Sky.

Dove vedere Berrettini-Thiem oggi a Gstaad in diretta TV e streaming

La semifinale di Gstaad sarà trasmessa in diretta TV da Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport). L'incontro inizierà alle ore 11. In streaming Berrettini-Thiem si potrà seguire sia tramite Sky Go che Now, potranno farlo sempre e solo gli abbonati.

I precedenti tra Berrettini e Thiem

Si sono già sfidati cinque volte Berrettini e Thiem, il bilancio è favorevole a Matteo che ha vinto tre volte, l'ultima a inizio 2021 nella ATP Cup, ma l'unico precedente sulla terra battuta lo ha vinto l'austriaco, nel 2018 al Roland Garros.

Il cammino di Berrettini a Gstaad e chi può sfidare in finale

Dopo l'assenza causa Covid a Wimbledon, l'italiano è tornato alle gare. Un avvio non semplice, ma sbrigato senza troppi problemi. Doppio 6-4 a Gasquet negli ottavi, poi nei quarti un mezzo miracolo. Matteo è stato a due punti dalla sconfitta con Martinez che si è mangiato le mani perché ha sprecato un vantaggio enorme. In caso di successo Berrettini affronterà il vincente di Ruud-Ramos/Jarry.