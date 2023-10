Berrettini si è cancellato a sorpresa dal torneo di Stoccolma: rientro dall’infortunio rimandato Matteo Berrettini non prenderà parte al torneo di Stoccolma. Il tennista italiano reduce da un infortunio alla caviglia era stato inserito nella entry list.

A cura di Marco Beltrami

Quando tornerà in campo Matteo Berrettini? Rientro rimandato ancora una volta per il tennista italiano che si è a sorpresa cancellato dal torneo di Stoccolma. Il giocatore romano era stato inserito nella entry list dell'appuntamento svedese e tutto lasciava presagire buone notizie anche a giudicare da quanto trapelava sul recupero dall'infortunio degli US Open. E invece niente da fare.

Sul cemento indoor del BNP Paribas Nordic Open non potremo tornare ad ammirare Matteo Berrettini. Al suo posto a quanto pare ci sarà il croato Gojo che ha dunque trovato il tabellone principale come ripescato. A rappresentare l'Italia in questo torneo ATP 250 ci sarà solo Lorenzo Sonego che proverà a confermare il suo feeling con i campi al coperto. Un fulmine a ciel sereno per l'Italia del tennis visto che Matteo aveva mostrato segnali incoraggianti sul suo profilo Instagram mostrandosi alle prese con allenamenti intensi.

E invece ecco il dietrofront legato probabilmente alla volontà di non correre ancora rischi non essendo al 100%. Tutto con l'obiettivo di farsi magari trovare pronti per la sfida di Coppa Davis tra Italia e Olanda in programma a fine novembre. Una stagione davvero maledetta per Berrettini che ha dovuto fare i conti con una serie interminabile di problemi fisici, che gli hanno impedito di esprimere il suo tennis.

L'ultimo è arrivato in occasione degli US Open durante la partita con Rinderknech. Un problema alla caviglia fortunatamente meno grave del previsto ma da non sottovalutare per il finalista di Wimbledon che ha deciso di mettersi subito al lavoro per recuperare. La rinuncia dolorosa alla Coppa Davis e ai tornei cinesi, sembravano potergli garantire il tempo necessario per tornare in campo e invece bisognerà aspettare ancora. Alla luce di tutto quanto accaduto nel 2023 meglio non correre rischi e magari provare a chiudere in bellezza l'annata.