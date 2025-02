video suggerito

Berrettini sceglie Vavassori e Alcaraz per “L’isola dell’amore”: “Ci sono tante ragazze” Matteo Berrettini scherza sul sito dell’ATP scegliendo tre colleghi per partecipare a Love Island. Oltre a Vavassori pensiero per Dimitrov e Alcaraz. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ATP si diverte spesso e volentieri a coinvolgere i tennisti in simpatici giochini. Gli ultimi ad essere stati stuzzicati sui canali ufficiali del Tour sono stati Berrettini, Dimitrov, Fils e De Minaur che hanno dovuto rispondere ad una domanda particolare: quali colleghi porterebbero infatti su un'isola come protagonisti di Love Island, ovvero il programma televisivo incentrato su un dating reality? E non sono mancati i momenti esilaranti.

Berrettini e il gioco su Love Island, il pensiero è per Vavassori

Love Island è un format con protagonisti alcuni concorrenti che vivono lontani dal mondo esterno in una villa a Gran Canaria, sotto sorveglianza video. L'unico modo per andare avanti nel gioco è quello di fare coppia con un altro partecipante, per amore, amicizia o denaro. La coppia vincitrice porta a casa 20mila euro. Quali sarebbero dunque i tennisti giusti per partecipare a questa avventura sull'isola dell'amore?

Berrettini scherza sull'invito a Vavassori per Love Island

Matteo Berrettini ha le idee molto chiare e infatti ha subito escluso Tsitsipas, fidanzato di Paula Badosa: "Non sceglierò Stefanos, non lo farò perché Paola non sarà felice". Questi i tre nomi dell'azzurro che ha optato anche per un connazionale: "Grigor Dimitrov, non male. Andrea Vavassori… gli piacerebbe stare su un'isola con tante ragazze e poi Carlitos Alcaraz, penso che si divertirebbe". C'è anche chi ha scelto Berrettini, come De Minaur: "Matteo è il primo che mi viene in mente, Alcaraz e Dimitrov. Mi sembra perfetto".

Ma anche il tennista romano si divertirebbe a partecipare e per questo ha trovato una soluzione speciale: "Mi darei una wild card". Ecco allora che la sua interlocutrice gli ha spiegato: "In Love Island c'è la bomba sexy, ovvero qualcuno che entra in gioco nella villa a metà del gioco. Potresti essere tu, con un ingresso spettacolare. Quindi sarai tu la bomba". La risposta del nostro portacolori: "Se lo dite voi…".