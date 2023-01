Berrettini regala un anno di gelati ai bimbi malati di mucosite: è l’unico cibo che gli dà sollievo Il tennista italiano ha deciso di donare una fornitura di un anno ai pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica. Alcuni di questo bambini possono alimentarsi unicamente con il gelato. Questo è l’ace più bello di Berrettini. Un bel gesto di generosità per i piccoli pazienti: grazie Matteo!.

A cura di Alessio Morra

Matteo Berrettini è un campione a tutto tondo. Tennista di grande livello è anche un vero sportivo e lo si vede bene in campo, non protesta mai. Un giorno, sicuramente, vincerà lo Stefan Edberg Award, il premio che è assegnato al tennista più sportivo dell'anno. Ma il giocatore romano ha anche un cuore d'oro. E lo ha dimostrato nuovamente. Berrettini, che recentemente ha fatto parlare di sé per le vittorie in campo ma anche per il ruolo da protagonista nella serie tv sul tennis ora si prende la scena anche per qualcosa di molto ammirevole.

La finale raggiunta a Wimbledon un anno e mezzo fa lo ha consacrato a livello mondiale. Lo Slam ancora non lo ha vinto, ma nel 2022 ha ottenuto grandi risultati, nonostante una serie di infortuni. In questo 2023 proverà a togliersi grandi soddisfazioni. L'anno lo ha iniziato bene conducendo l'Italia fino alla finale della United Cup. Ora è a Melbourne Matteo dove proverà a raggiungere come minimo gli ottavi di finale, lo scorso anno raggiunse le semifinali.

A Melbourne, da dove ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato di ‘Break Point' la serie Tv di Netflix dedicata al tennis, esordirà contro Andy Murray, ex numero 1 che ha disputato cinque finali agli Australian Open. E mentre è in Australia, è stato reso noto, non dal giocatore, un bel gesto che il tennista ha avuto per i pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale infermi di Rimini.

Tramite l'associazione ‘Atleti al tuo fianco', Berrettini ha deciso di sostenere l'AROP, l'associazione riminese che si impegna per dare un sostegno ai bambini e alle loro famiglie. Il tennista ha dato un sostegno concreto. Perché ha donato una fornitura per un anno di gelati ai piccoli pazienti. La scelta del gelato non è casuale e non è figlia del fatto che i bambini generalmente lo prediligono. Ma a causa della mucosite, un effetto collaterale delle terapie, spesso i piccoli pazienti in cura hanno una forte irritazione delle pareti della bocca. E per questo motivo possono alimentarsi unicamente con il gelato.

Grazie alla donazione di Berrettini verrà coperto tutto il fabbisogno di gelato del 2023 per il reparto di oncoematologia pediatrica. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad ha voluto ringraziare il tennista: "L’ace più bello di Matteo Berrettini è per i bambini di oncoematologia pediatrica. Matteo è un campione, di quelli che sanno calcare con eleganza anche l’erba di Wimbledon, ma il cuore non lo mette solo in campo. E quando guarda lontano dalla rete ci sono i bambini, inclusi quelli del reparto di oncoematologia pediatrica dell’Infermi a Rimini a cui andrà una fornitura di gelati per l’intero 2023. La donazione è arrivata per il tramite dell’associazione bresciana ‘Atleti al tuo fianco’". Parole più che condivisibili quelle del primo cittadino di Rimini. Applausi veri per Matteo Berrettini.