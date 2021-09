Berrettini-Otte oggi in TV agli US Open: orario e diretta streaming Matteo Berrettini affronta Oscar Otte negli ottavi di finale degli US Open. L’azzurro 6a testa di serie ha già battuto il tedesco, giustiziere di Seppi, nell’unico precedente tra i due. In palio i quarti di finale contro uno tra il favoritissimo Djokovic e Brooksby. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla diretta TV e streaming del match.

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini affronta Oscar Otte agli ottavi degli US Open. Il migliore tennista italiano, 6a testa di serie del tabellone, dopo aver battuto Ivashka se la vedrà contro il numero 144 al mondo che è reduce dalla vittoria sull'altro azzurro Seppi. Nell'unico precedente tra i due a vincere è stato Berrettini, che ora però dovrà fare i conti con un giocatore cresciuto molto. Il capitolino, secondo italiano ancora in gioco oltre a Sinner, in caso di successo potrebbe ritrovare ai quarti Djokovic che lo ha battuto in finale a Wimbledon e che prima dovrà superare l'ostacolo Brooksby. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla diretta TV e streaming del match.

US Open, dove vedere Berrettini-Otte in TV e streaming

Berrettini-Otte non sarà trasmesso in chiaro in TV ma su Eurosport. Il match dunque sarà visibile sia sui canali Sky (210 e 211), che su DAZN (per i possessori di Smart TV). L'ottavo di finale tra l'italiano e il tedesco sarà trasmesso anche in streaming su dispositivi portatili e computer grazie a DAZN, Eurosport player e Discovery+. Per gli abbonati Sky, disponibile l'app Sky GO.

Berrettini agli US Open, oggi, orario e programma della partita contro Otte

Il match tra Matteo Berrettini e Oscar Otte è in programma oggi lunedì 6 settembre sui campi a Flashing Meadows. L'orario d'inizio è fissato per le 21, ora italiana, ma potrebbe slittare se i match precedenti dovessero prolungarsi. In questo caso la sfida potrebbe iniziare almeno con mezz'ora di ritardo.

Berrettini-Otte, i precedenti e i possibili avversari ai quarti degli US Open

Matteo Berrettini e Oscar Otte si sono affrontati in una sola occasione nel circuito ATP. L’unico precedente risale all’ultimo turno di qualificazione del Roland Garros 2018, quando l’azzurro dopo aver perso il primo set, s’impose vincendo gli altri 3. Almeno sulla carta, il confronto è alla portata dell’italiano che però non dovrà sottovalutare il numero 144 del mondo che sta giocando il suo miglior tennis. Il vincente di questo match rischia di affrontare il numero 1 della classifica Atp Novak Djokovic che prima però dovrà battere il giovane talento americano Brooksby.