US Open, Berrettini vince la battaglia contro Ivashka: agli ottavi sfiderà Otte

A cura di Marco Beltrami

Missione compiuta per Matteo Berrettini nel sabato degli US Open. Il tennista italiano, 6a testa di serie del tabellone, ha battuto in 5 set con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4, 2-6, 6-3 il 53° giocatore al mondo Ilya Ivashka. Ottimo test per il capitolino, contro un avversario ostico e protagonista di un momento di forma importante. Agli ottavi sfiderà Otte giustiziere di Seppi.

Bravo Matteo. Quella contro Ivashka non era una partita facile per Berrettini, che è riuscito a restare freddo anche nei momenti difficili. Partenza ad handicap, con il primo set perso al tie-break per l'azzurro che poi sfruttando soprattutto il suo turbo-servizio è riuscito a rimettere il discorso sui binari giusti vincendo il secondo e il terzo parziale. Nel quarto set, è arrivato poi un passaggio a vuoto che Ivashka ha sfruttato con un doppio break, chiudendo 6-2. Un momento di difficoltà che non ha scalfito Berrettini che nel quinto e decisivo parziale si è imposto 6-3 con tanto di esultanza rabbiosa, di chi sa di essere rimasto freddo e sul pezzo dopo lo scampato pericolo.

Applausi a scena aperta dunque sia per Berrettini che per il suo avversario, protagonisti di una splendida partita. Ora meritato riposo per l'italiano che nel prossimo turno, agli ottavi di finale, se la vedrà contro Oscar Otte. Il tedesco ha battuto Seppi ed è una delle sorprese di questa edizione dello Slam americano. 144° tennista al mondo, è stato già battuto da Berrettini al Roland Garros del 2018. Un avversario sicuramente alla portata di Matteo che dovrà però essere bravo a non sottovalutare Otte, per proseguire nella sua cavalcata negli States.