Berrettini-Murray agli Australian Open 2023: orario e dove vedere in TV e streaming la partita di tennis Martedì 17 gennaio Matteo Berrettini farà il suo esordio agli Australian Open. Il tennista italiano affronterà il britannico Andy Murray. Il match non inizierà prima delle 4:30 ora italiana.

A cura di Alessio Morra

Matteo Berrettini inizia la sua avventura agli Australian Open 2023 sfidando Andy Murray. Un match difficile, complicato che vede comunque l'italiano favorito. Il tennista romano parte comunque favorito, in virtù della classifica ATP e del rendimento d'inizio stagione.

Berrettini-Murray si potrà seguire in TV su Eurosport. L'incontro di primo turno non inizierà prima delle 4:30 ora italiana di martedì 17 gennaio. In caso di successo Berrettini sfiderà il vincente di Kokkinakis-Fognini. Nella prima giornata l'Italia ha perso Lorenzo Musetti, battuto in cinque set da Harris, ma ha festeggiato i successi Jannik Sinner e Lorenzo Sonego.

Berrettini agli Australian Open 2023, a che ora gioca stanotte contro Murray: il programma

All'1 ora italiana il programma della seconda giornata degli Australian Open si aprirà con il match del singolare femminile tra la testa di serie numero 5 Sabalenka e Martincova. Subito dopo a seguire sarà la volta della sfida tra la francese Caroline Garcia, numero 4 del seeding, e la canadese Sebov, entrata in tabellone tramite le qualificazione. Dopo i due match femminili si giocherà Berrettini-Murray. Presumibilmente l'incontro non inizierà prima delle 4:30 italiane.

Berrettini e Murray si sono affrontati nel terzo turno degli US Open 2022.

Dove vedere Berrettini-Murray in diretta TV e streaming

Matteo Berrettini e Andy Murray daranno vita a una delle sfide più attese della giornata. Un primo turno d'elite tra due giocatori di prima fascia. Berrettini è stato semifinalista un anno fa, Murray ha giocato invece addirittura cinque volte la finale. Ahi lui, ha sempre perso. La sfida si potrà seguire in diretta su Eurosport, canale visibile in TV dagli abbonati di Sky sul canale 210.

Potranno seguire l'incontro anche gli abbonati di DAZN. Eurosport fa parte del pacchetto degli abbonati. Inoltre possono seguire il match di primo turno di Berrettini anche gli abbonati di Discovery. In streaming Berrettini-Murray anche tramite Sky Go e NOW.

I precedenti tra Berrrettini e Murray

Quattro precedenti. Matteo avanti 3-1 negli Head to Head. Murray vinse il primo, oltre tre anni fa, nel 500 di Pechino. Berrettini si è imposto sull'erba del Queen's nel 2021, 6-3 6-3, e soprattutto nelle partite disputate nel 2022 a Stoccarda (due set a uno nella finale) e nel terzo turno degli US Open (tre set a uno).

Berrettini ha battuto Murray nella finale del torneo 250 di Stoccarda.

Il tabellone di Berrettini agli Australian Open, contro chi gioca la prossima partita

Berrettini ha un tabellone neutro. Non si può dire che è insormontabile, ma nemmeno che è liscio come l'olio. Primo turno contro Murray, un ex numero 1 al mondo, ed eventuale secondo o con Fabio Fognini, e sarebbe un derby, o contro Kokkinakis, giocatore australiano che in casa tende ad esaltarsi. Sullo sfondo l'ottavo con Casper Ruud.