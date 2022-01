Berrettini-Kozlov oggi agli Australian Open: orario e dove vederla in TV e streaming Berrettini sfida Kozlov nel secondo turno degli Australian Open. Il tennista romano, testa di serie numero 7, parte favorito contro la wild card, nel match in programma nella notte del 19 gennaio 2022 non prima delle 4:30 italiane.

Matteo Berrettini sfida Stefan Kozlov nel secondo turno degli Australian Open 2022 di tennis. Il match tra il tennista azzurro e lo statunitense è in programma oggi, nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 gennaio, non prima delle 4:30 ora italiana.

Il tennista italiano, 7a testa di serie del tabellone all'esordio ha battuto Nakashima in un match in cui ha dovuto fare i conti anche con il mal di stomaco, come confermato dalla particolare dedica finale all'Imodium. Il suo avversario, classe 1998 macedone naturalizzato statunitense, è il numero 169° della classifica ATP ed è entrato in tabellone grazie ad una wild card. Nel primo turno ha battuto in 3 set il ceco Vesely.

Berrettini che è uno dei 3 italiani rimasti in gioco con Sinner e Sonego, dopo l'ecatombe azzurra nella seconda giornata di match, parte con i favori del pronostico. In palio c'è il terzo turno contro uno tra Alcaraz e Lajovic. Sarà possibile seguire il match in diretta tv e streaming sui canali Eurosport disponibili sulle piattaforme Sky e Dazn.

Berrettini-Kozlov oggi agli Australian Open di tennis, gli orari e il programma

Il match tra Berrettini e Kozolov è in programma oggi mercoledì 19 gennaio. La sfida valida per il secondo turno degli Australian Open si giocherà sul campo in cemento della John Cain Arena di Melbourne. Per quanto riguarda l'orario, l'inizio è in programma non prima delle 4:30 italiane. Berrettini-Kozlov potrebbe slittare come spesso accade nel caso in cui le sfide in programma sullo stesso campo in precedenza dovessero durare più di quanto previsto.

Dove vedere Berrettini-Kozlov in diretta TV e streaming

Dove vedere in TV Berrettini-Kozlov? Il match non sarà trasmesso in chiaro, ma su Eurosport. Diretta su uno dei due canali Eurosport 1 o Eurosport 2 che sono disponibili sia su Sky che su DAZN. Questo significa che il match potrà essere seguito in TV sia dagli abbonati alla piattaforma satellitare, che dagli abbonati alla piattaforma streaming (in possesso di Smart TV). Per quanto riguarda invece lo streaming il match tra Berrettini e Kozlov oltre che su Eurosport, DAZN e Sky GO (app riservata agli abbonati Sky), sarà disponibile anche su Discovery+, ovviamente servizio riservato agli abbonati.

Contro chi gioca Berrettini se passa il turno: il tabellone degli Australian Open 2022

Berrettini parte nettamente favorito contro Kozlov, ma dovrà fare attenzione all'entusiasmo dello statunitense che ha già ottenuto una vittoria importante al primo turno. In caso di vittoria, il tennista italiano affronterà un match sulla carta molto più duro, contro il vincente di Alcaraz-Lajovic. Lo spagnolo, protagonista di una trasformazione fisica importante, è il principale candidato al passaggio del turno e rappresenta una minaccia per Berrettini che ha già battuto nel torneo di Vienna nella scorsa edizione. A seguire poi, il tabellone potrebbe essere più agevole per Matteo dopo l'eliminazione di Norrie, con Carreno Busta pericolo numero 1 (Korda potrebbe essere la sorpresa) e una semifinale alla portata, dopo il mancato incrocio nei quarti con Djokovic.