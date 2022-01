La particolarissima dedica di Matteo Berrettini dopo il successo con Nakashima all’Australian Open Berrettini ha battuto Nakashima agli Australian Open, l’italiano nel match ha accusato dei problemi allo stomaco e al termine ha fatto un ringraziamento speciale.

A cura di Alessio Morra

Ha grandi responsabilità Matteo Berrettini in questi Australian Open. Il tennista romano è la testa di serie numero 7 e ancora una volta sul suo cammino avrebbe dovuto trovare Novak Djokovic, che dopo aver perduto il suo ricorso è stato espulso dall'Australia ed è così uscito di scena, prima dell'inizio del torneo, dagli Australian Open. Berrettini può ambire alla semifinale, non ha un tabellone semplicissimo e sta anche recuperando la forma migliore, dopo l'infortunio che lo ha escluso dalle ATP Finals. L'avvio dell'azzurro non è stato semplice, Nakashima si è rivelato un avversario duro da battere, ma Berrettini ha dovuto sconfiggere anche un altro rivale: il mal di stomaco, e quando l'incontro è finito, il tennista italiano ha effettuato un ringraziamento molto particolare, verso chi lo ha aiutato in campo.

L'americano Nakashima è un giocatore giovane molto interessante, la scorsa estate ha avuto delle settimane splendide ma è stato poi frenato, pure lui, da un infortunio sul finire della stagione. Nakashima parte bene vince il primo set 6-4, Berrettini risponde ed è 6-2. Il terzo set è lo spartiacque. Matteo riesce a imporsi al tie-break. La terza partita è davvero complicata, non solo perché l'americano ha risposto colpo su colpo, ma anche perché l'azzurro accusa dei problemi allo stomaco, fortissimi dolori addominali, che lo costringono a chiamare un medical time-out. Un problema vero e proprio, ma che non ha impedito al romano di vincere in quattro set.

Quando la partita è finita, e la paura è passata, Berrettini ha usato la sua grande ironia e quando davanti a lui gli si è posta la telecamera per la consueta dedica, Matteo con simpatia ha scritto: "Imodium Grazie". Una dedica anomala, sicuramente mai vista nel mondo del tennis, una dedica che ha fatto il giro del mondo. Con l'azzurro che ha riservato un ringraziamento molto particolare verso chi lo ha aiutato a vincere.