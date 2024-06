Berrettini-Draper oggi in finale all’ATP Stoccarda, orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming

video suggerito

Matteo Berrettini scende in campo oggi nella finale del torneo ATP 250 di Stoccarda. Berrettini, che ha già vinto questo torneo due volte, affronterà l'inglese Jack Draper. Il giocatore romano disputerà la seconda finale della stagione 2024, la precedente l'ha vinta a Marrakech. L'incontro non sarà trasmesso in chiaro e si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, a partire dalle ore 13. Streaming con Sky Go e NOW.

Sull'erba Berrettini è in assoluto uno dei migliori giocatori. Un percorso netto quello del tennista romano, che dopo aver perso un set con il russo Safiullin ha piegato in due Shapovalov, Duckworth e in semifinale nel derby Lorenzo Musetti. Ora c'è Draper, a caccia del primo titolo ATP in carriera. Tra i due non ci sono precedenti.

A che ora gioca Berrettini contro Draper oggi all'ATP Stoccarda

La finale tra Berrettini e Draper si disputerà oggi a Stoccarda e non prenderà il via prima delle ore 13. Un orario inedito per una finale, ma in Germania si gioca presto, forse anche per non andare troppo in concorrenza con gli Europei di calcio.

Dove vedere Berrettini-Draper oggi all'ATP Stoccarda in TV e streaming

Dove vedere Berrettini-Draper in TV? La finale del 250 di Stoccarda non sarà visibile in alcun modo in chiaro e si potrà vedere in diretta solo su Sky che detiene i diritti del torneo in esclusiva. La diretta è prevista sul canale 203, Sky Sport Tennis. La finale si potrà seguire anche in diretta streaming, potranno farlo gli abbonati tramite Sky Go e NOW.

Berrettini-Draper i precedenti in carriera

Matteo Berrettini e Jack Draper si affronteranno quest'oggi a Stoccarda per la prima volta in carriera. Non esistono infatti precedenti tra i due tennisti. Berrettini è più scafato, ha vinto due volte il torneo tedesco, mentre Draper di anni ne ha solo 22 e va a caccia del primo titolo in carriera.

Quanto guadagna Berrettini se vince l'ATP Stoccarda, montepremi e prize money

Il torneo ATP di Stoccarda è un 250, dunque non è uno di quelli con il montepremi più elevato del circuito. In palio comunque gli organizzatori hanno messo complessivamente oltre 734 mila euro. Chi vincerà la finale tra Berrettini e Draper porterà a casa 111.785 euro, il finalista perdente invece incasserà 65.205 euro.