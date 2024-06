video suggerito

Berrettini vince ancora e ritrova il sorriso a Stoccarda: "Ho giocato davvero bene" Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti dell'ATP 250 di Stoccarda. Il giocatore romano ha sconfitto 6-4 6-4 Shapovalov e ora può sfidare l'americano Shelton.

A cura di Alessio Morra

Si può dire davvero che l'erba rappresenta il giardino di casa di Matteo Berrettini, che a Stoccarda si è qualificato per i quarti di finale dopo aver battuto in due set un osso duro come Denis Shapovalov, che lo aveva battuto nei due precedenti. Il giocatore romano tornerà in campo venerdì, probabilmente con Shelton, e dopo la sfida con il canadese era raggiante, ha avuto le conferme che sperava: sull'erba può togliersi grandi soddisfazioni e può tornare molto in alto in classifica.

Berrettini vola ai quarti a Stoccarda, lo attende Shelton

Safiullin lo ha sconfitto in tre set, Shapovalov era un test più probante. Lo ha superato agevolmente. 6-4 6-4 e vittoria per il romano, che per la prima volta in carriera ha sconfitto il canadese e per la settima volta giocherà i quarti di finale in un torneo sull'erba. Berrettini attende il vincente di Shelton-Duckworth.

Dopo l'incontro il tennista italiano era davvero felice. Sapeva che Shapovalov rappresentava un test probante, averlo superato, con un successo netto, non è una cosa di poco conto. Berrettini ha reso merito anche al suo rivale, che sta provando pure lui a risalire la china: "Veniamo tutti e due da un periodo difficili, con un infortunio alle spalle. Sono convinto che tornerà nei primi 30 ATP".

Poi ha parlato di sé: "É difficile tornare dopo tanti infortuni, per me è stato un test importante, per valutare il livello, sono molto contento di essere ai quarti, ho giocato bene con il servizio, gli ho fatto sentire la pressione, il back mi è servito tanto contro un avversario che gioca il rovescio a una mano. E il mio back ha funzionato".

Un break per set è bastato per qualificarsi per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Stoccarda, ora l'obiettivo è la semifinale, che lo avvicinerebbe alla 70ª posizione mondiale, ma per ora giustamente si va un passo alla volta: "Vedremo se arriverò in semifinale, intanto sono contento per i quarti".