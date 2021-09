Berrettini-Djokovic oggi agli US Open: orario TV e dove vedere la partita Matteo Berrettini affronta ancora una volta Novak Djokovic nei quarti di finale degli US Open. Terzo confronto tra l’italiano e il numero 1 al mondo, già incrociatisi nella finale di Wimbledon e al Roland Garros. In palio la semifinale dello Slam americano contro uno tra Zverev e Harris. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul match in programma a New York e dove vederlo in TV.

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini ritrova Novak Djokovic ai quarti di finale degli US Open a New York. Il tennista italiano 6a testa di serie del circuito reduce dal successo su Otte se la vedrà contro il numero 1 al mondo, favorito per la vittoria finale che gli permetterebbe di collezionare il 4° titolo a Flashing Meadows e completare il Grande Slam. 3 i precedenti tra i due, con gli ultimi due andati in scena al Roland Garros e nella finale di Wimbledon, tutti risoltisi con la vittoria del serbo. Quest'ultimo, dopo la vittoria con Brooksby, ha elogiato Berrettini definendolo "il martello del tennis". In palio la semifinale contro uno tra Zverev e Harris. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul match tra Berrettini e Djokovic e dove vederlo in TV e streaming.

US Open oggi, dove vedere Berrettini-Djokovic in TV e streaming

Berrettini-Djokovic sarà trasmesso in TV su Eurosport e dunque visibile sia sulla piattaforma Sky (canali 210, 211) che su quella DAZN. L'incontro si potrà guardare anche in streaming su dispositivi portatili e computer grazie a DAZN, Discovery+ e Eurosport Player, oltre all'app SkyGo, utilizzabile dagli abbonati all'emittente satellitare Sky.

Berrettini agli US Open oggi, orario e programma della partita contro Djokovic

Il match tra Berrettini e Djokovic si svolgerà oggi mercoledì 8 settembre a partire dalle 18 italiane. Il tennista italiano e quello serbo si affronteranno sul campo centrale dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows di New York. Non sono previsti slittamenti d'orario per il quarto di finale degli US Open, a meno di cambi di programma legati al maltempo.

US Open, i precedenti tra Berrettini e Djokovic e il tabellone delle semifinali

Matteo Berrettini numero 8 della classifica Atp e Novak Djokovic indiscusso primo giocatore al mondo, hanno incrociato le racchette in 3 occasioni. Il primo precedente risale alle Finals del 2019 con Nole che s’impose in due set, mentre il secondo e il terzo sono andati in scena negli Slam stagionali al Roland Garros e poi in finale a Wimbledon. In entrambi i casi il serbo si è imposto in 4 set, non senza momenti di nervosismo soprattutto a Parigi. Il vincitore del match stando al prize-money incasserà 360 punti e 360mila euro, mentre lo sconfitto dovrà accontentarsi di 180 punti e 224mila euro. In palio la semifinale contro uno tra Zverev, che ha battuto Sinner, e Harris.