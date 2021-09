Montepremi US Open 2021: quanto guadagna chi vince e prize money Gli US Open, quarto e ultimo Slam della stagione si chiuderanno il 12 settembre con la finale. Il favorito è Djokovic che può giovare anche dell’assenza di Federer, Nadal e del campione in carica Thiem. Con un successo il numero 1 al mondo completerebbe il Grande Slam e incasserebbe un premio notevole. Ecco il montepremi, i prize money e i punti Atp e Wta degli Us Open 2021.

A cura di Marco Beltrami

Gli US Open, quarto e ultimo torneo dello Slam stagionale entra nel vivo. Il prestigioso appuntamento che si gioca sui campi dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, New York iniziato il 30 agosto si chiuderà il 12 settembre con l'attesa finale. Montepremi da record considerando il tabellone femminile e maschile con 57.5 milioni di dollari complessivi. Il favorito numero 1 è Novak Djokovic che può approfittare dell'assenza di Roger Federer, giocatore in attività con il maggior numero di successi (5, mentre i recordman storici sono Sears, Tilden e Larden con 7 trofei), Rafa Nadal e del campione in carica Thiem. Il serbo va a caccia del Grande Slam e del 4° titolo americano. Attenzione però a Medvedev finalista della scorsa edizione che affronterà Sinner. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui premi riservati ai giocatori, dalle qualificazioni fino alla finale degli US Open.

Il montepremi degli US Open: quanto guadagna il vincitore

Il vincitore degli US Open 2021 porterà a casa un premio di 2.500.000 dollari ovvero 2.107.840 euro. Il successore di Dominic Thiem dunque incasserà una cifra molto alta ma di 500.000 dollari inferiore a quella dell'austriaco, a causa degli effetti della pandemia. Il secondo classificato potrà consolarsi con un bottino di 1.250.000 dollari (1.053.920 euro). Senza Nadal e Federer, dunque è caccia al grande favorito Novak Djokovic che si è già assicurato gli altri 3 Slam e sogna di mettere a segno il poker. Per lui si tratterebbe di un traguardo prestigioso, anche in termini economici.

Tutti i prize money degli US Open 2021

Il montepremi degli US Open 2021 è di 27,200,000 dollari ovvero 22.934,090 euro. Si tratta di una cifra molto alta, in linea con quelle degli altri Slam, che hanno premi del valore maggiore rispetto ai Masters, agli Atp 500 e 250 e mettono in palio più punti. Anche questo torneo, come praticamente tutti gli altri disputati in questo 2021 hanno dovuto fare i conti con gli effetti della pandemia, con una riduzione rispetto alla scorsa annata. Basti pensare infatti che nell'edizione degli US Open 2020 il montepremi complessivo è stato di più di 53mila dollari, praticamente il doppio rispetto a quella attuale. Tutti i premi riservati ai giocatori, turno dopo turno, dunque sono inferiori rispetto alla scorsa stagione, eccezion fatta per quello per i quarti, di 425mila dollari, e rimasto identico. Se invece si considera la somma del totale maschile e femminile, il montepremi diventa da record: 57,5 milioni di dollari in premi a superare i 57 assegnati nel 2019. Ecco nel dettaglio, il prize-money, per tutti i turni degli US Open.

