video suggerito

Berrettini cade ai quarti di finale a Dubai contro Tsitsipas: non gli basta una grande partita Nonostante un secondo set di altissimo livello Berrettini viene eliminato ai quarti di finale da Tsitsipas: il greco si qualifica al turno successivo dopo aver vinto con il punteggio di 7-6, 1-6, 6-4. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Finisce ai quarti di finale il cammino di Matteo Berrettini agli ATP Dubai 2025. Dopo aver battuto O’Connell nel turno precedente il romano cade contro Tsitsipas con il risultato di 7-6, 1-6, 6-4 chiuso in circa 2 ore di gioco per il greco che adesso si giocherà la possibilità di staccare un pass per la finale. Non è bastata una bella partita sempre in crescendo per mettere in difficoltà il suo rivale e dare seguito alle prestazioni che lo avevano accompagnato in questa avventura.

Alla fine il tennista italiano deve abbassare il capo dopo incontro di altissimo livello, soprattutto nel secondo set in cui ha dominato per larghi tratti: il 6-1 è schiacciante e sembrava aver aperto la strada verso la rimonta, fermata nel terzo parziale in cui ha commesso qualche errore di troppo.

Berrettini ko ai quarti: Tsitsipas vince in tre set

L'ATP di Dubai finisce nel modo più amaro possibile per Berrettini che si stava facendo largo nel torneo con ottime partite e belle vittorie. Purtroppo contro il numero 11 del mondo la sua corsa non è andata avanti: Tsitsipas vince in tre set, nonostante nel secondo parziale sia crollato drammaticamente lasciando nelle mani dell'italiano la possibilità di rimontare e di giocare il suo miglior tennis, come lo abbiamo visto fare tante volte negli ultimi giorni.

A condannare l'italiano sono i tanti errori commessi nel primo e nel terzo set, imprecisioni e distrazioni che hanno messo fine alla sua corsa verso la finale. L'ultimo parziale è stato decisivo e si è risolto negli ultimi due game: il greco ha annullato due palle break, impedendo a Berrettini di servire per il set, e alla fine ha conquistato il break di risposta che gli ha consegnato anche la vittoria. Alla fine è Tsitsipas a spuntarla e a qualificarsi per la semifinale di venerdì in cui incontrerà Tallon Griekspoor, sperando di ottenere un posto nella finale.