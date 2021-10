Berrettini-Alcaraz a Vienna: orario TV e dove vedere la partita Berrettini-Alcaraz è in programma oggi venerdì 29 ottobre, il match è valido per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky ma anche in chiaro da SuperTennis. Il match inizierà alle ore 14. Il vincente sfiderà in semifinale Zverev o Auger-Aliassime.

A cura di Alessio Morra

Matteo Berrettini oggi giocherà i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna. Il numero 6 del mondo affronterà il forte spagnolo Carlos Alcaraz, che ha battuto negli ottavi l'ex numero uno Andy Murray. Il giocatore romano non è l'unico italiano ancora in corsa in tabellone, perché ai quarti c'è anche Jannik Sinner, a caccia di un posto alle ATP Finals. Berrettini-Alcaraz si potrà seguire in diretta TV sia su Sky che in chiaro su SuperTennis.

Vienna, dove vedere Berrettini – Alcaraz in TV e streaming

La partita dei quarti di finale dello storico torneo di Vienna si potrà seguire in diretta televisiva sia su Sky, che la manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis), che su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre. Dunque sarà visibile anche in chiaro il match di Berrettini. L'incontro tra il finalista di Wimbledon e uno dei migliori talenti del tennis si potrà vedere anche in streaming tramite Sky Go, Now e il sito di SuperTennis.

Berrettini a Vienna oggi, orario e programma della partita contro Alcaraz

Il ricco programma di giornata oggi a Vienna sarà aperto proprio da Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz che scenderanno in campo alle ore 14. A seguire il match tra Sinner e Ruud/Sonego.

Berrettini, il tabellone del torneo di Vienna

Testa di serie numero 4, Berrettini stato lottando testa a testa con Rublev sia per la quinta posizione della ATP Race, il russo è quinto, l'azzurro è il sesto e a Vienna Matteo ha la possibilità di arrivare tra i primi cinque. Fondamentale sarà l'incontro con Alcaraz, perché i punti in palio sono tantissimi. In caso di successo Berrettini in semifinale affronterà il vincente di Zverev-Auger Aliassime.

I precedenti tra Berrettini e Alcaraz

Non ci sono confronti ufficiali tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, che sta vivendo la sua prima vera stagione nel circuito in cui sta mostrando già tutto il suo enorme talento. Alcaraz è un predestinato, è nato nel 2003 ed è già battuto una serie di record di precocità di Nadal, vinto un titolo ATP in questa stagione ed è a un passo dalla trentesima posizione mondiale.